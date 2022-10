Megágyazott az EU az MI-vel kapcsolatos kártérítési pereknek

Új törvényekkel adna keretet az Európai Unió annak, hogy a mesterségesintelligencia-technológiákat használó vállalatok felelősségre vonhatók legyenek az általuk okozott esetleges károkért, egyértelműbb legyen a kártérítési perek indításának folyamata. A nemrég bemutatott törvényjavaslat valószínűleg néhány éven belül jogerőssé válik, és annak a szélesebbkörű törekvésnek a része, hogy az unió elébe menjen az MI által előidézhető esetleges veszélyeknek és problémáknak.

A mesterséges intelligencia felelősségéről szóló irányelv (AI Liability Directive, ALD) felhatalmazná az embereket és a vállalatokat a kártérítési per indításának lehetőségével, amennyiben egy MI-rendszer által károkozás alanyává váltak. Ezzel a technológiák fejlesztői és gyártói nem csak felelősségre vonhatóvá válnak, de egyben átláthatóbbá kell tenniük azt is, hogyan működnek rendszereik, azokat miként képezték ki. A szabályokat be nem tartó vállalatok uniós csoportos keretei pereket kockáztatnak. Így elméletileg lehetővé válhat, hogy egy álláskereső perelni tudjon, ha az önéletrajzok szűrését végző MI-rendszer diszkriminatív.

Az irányelv harmonizálni fog egyes, a termékfelelősségről szóló irányelv hatályán kívül eső követelésekre vonatkozó szabályokat, mégpedig azokban az esetekben, amikor a kárt jogellenes magatartás okozta. Ez magában foglalja például a magánélet megsértését vagy a biztonsági problémák által okozott károkat. Az új szabályok megkönnyítik például, hogy valaki kártérítést kapjon abban az esetben, ha hátrányos megkülönböztetés érte egy MI-technológiát felhasználó munkaerő-felvételi eljárás során.

A tech cégek kritikája szerint az ilyen törekvések visszavethetik az innovációt, az aktivisták szerint pedig épp hogy ennél is több kellene, mivel az MI teljesen áthatja a mindennapokat, változatos problémákat előidézve. Ezek közt említhető a közösségi oldalak algoritmusai által támogatott félretájékoztatás, az arcfelismerő rendszerek diszkriminatív jellege. A Bizottság javaslata most az Európai Parlament és a Tanács elé kerül, a két intézménynek el kell fogadnia a javaslatot ahhoz, hogy az életbe léphessen.

A technológiai vállalatok részéről jó eséllyel intenzív lobbizás várható. Mathilde Adjutor, a CCIA technológiai lobbicsoport menedzsere szerint a törvényjavaslat különösen a szoftvertervezésre lehet kedvezőtlen hatással, mivel a fejlesztők nem csak a szoftverhibákért lehetnek felelősségre vonhatók, hanem a felhasználók mentális egészségére gyakorolt lehetséges hatások miatt is.

Ursula Pachl, az Európai Fogyasztói Szervezet főigazgató-helyettese szerint a javaslat „igazi csalódás”, mert a fogyasztókra hárítja a felelősséget annak bizonyítására, hogy egy mesterségesintelligencia-rendszer kárt okozott nekik, vagy egy mesterséges intelligencia-fejlesztő hanyag volt. A rendkívül összetett és homályos „fekete dobozos” MI-rendszerek világában gyakorlatilag lehetetlen lesz a fogyasztó számára, hogy alkalmazza az új szabályokat, nehéz lesz bizonyítani, hogy valakivel szembeni faji megkülönböztetés a kreditpontozási rendszer felállításának volt köszönhető.

A törvényjavaslat nem veszi figyelembe az MI-rendszerek által okozott közvetett károkat sem Claudia Prettner, a Future of Life Institute nonprofit szervezet EU-képviselője szerint. Egy jobb változat felelősségre vonná a vállalatokat, ha tetteik kárt okoznak anélkül, hogy szükségszerű legyen a hiba bizonyítása. Említi, hogy az MI-rendszerek gyakran egy adott célból készülnek, de aztán váratlan károkat okoznak egy másik területen: a közösségi média algoritmusait például úgy hozták létre, hogy maximalizálják a platformokon eltöltött időt, de ezzel akaratlanul is elősegítik a polarizálódást.