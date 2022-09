Gyűlnek a fellegek az MI által generált képek felett

A tisztázatlan jogi kérdésekre hivatkozva innentől kezdve a Getty Images tiltja a mesterséges intelligencia alapú programokkal készített képek feltöltését és értékesítését az adatbázisában. Ebbe a körbe tartoznak például a DALL-E, a Midjourney vagy a Stable Diffusion segítségével létrehozott tartalmak. A médiavállalat aggályai szerint az MI-vel létrehozott képekkel kapcsolatban túl sok szerzői jogi és egyéb tisztázatlan kérdés merült fel, amely problémát okozhat a jövőben az adatbázis vásárlóinak.

A képgeneráló programok ugyanis jellemzően az internetről nyilvánosan elérhető képek segítségével tanulnak be, hogy utána saját alkotásokat hozzanak létre. A tanításhoz használt képadatbázisok azonban gyakran tartalmaznak például blogokról bedolgozott művészeti alkotásokat vagy éppen a Getty Images-ről és hasonló képadatbázisokból származó, egyébként jogvédett tartalmakat. A legenerált képeken nagyrészt nehezen azonosítható a kiindulási alap, kivéve mikor az MI még a Getty Images jellegzetes vízjelét is ráteszi a képre elmaszatolt változatban.

Batman, Al Capone és a Getty vízjel találkozása (Forrás: Lexica)

Egyéb jogi kérdőjelek

A szerzői jogi kérdéseken kívül más jogi kérdések is felvetődnek a képgenerálókkal kapcsolatban. Jó példa a rossz gyakorlatra a programok betanításához használt LAION-5B képgyűjtemény újabban feltárt esete, amelyről kiderült, hogy orvosi képadatbázisból származó betegképeket is tartalmaz. Ezt a gyűjteményt használja többek közt a betanításhoz a Stable Diffusion és a Google Imagen képgenerálója is. A helyzetre az egyik beteg lett figyelmes, aki megtalálta saját 2013-as fényképét a Have I Been Trained alkalmazás segítségével a forrásfájlok közt. A fotókat készítő orvos már elhunyt, de a képei valahogyan nyilvánossá válhattak az interneten.

Az Egyesült Államok szabályai szerint legálisan összegyűjthetők az interneten nyilvánosan elérhető képek, és ebből kifolyólag a LAION nem is vállalta az orvosi képek törlését. A cég javaslata szerint a panaszosnak a fotót nyilvánosságra hozó weboldalhoz kell fordulnia a törlésért - számol be róla az Ars Technica. A helyzet az EU polgárai számára sem annyira egyszerű, a GDPR-ra hivatkozva a fotó törléséhez elméletileg ebben az esetben is bizonyítani kell, hogy a fénykép alapján a személy neve is beazonosítható.

Nem csak a tanító adatbázis képeinek törlése, hanem a már legenerált képek eltávolítása sem olyan egyszerű egyébként a képadatbázisból a Getty vezérigazgatójának elmondása szerint. Jelenleg a cég a felhasználókat kéri, hogy jelentsék az MI által generált tartalmakat a törlés érdekében. Az automatizált szűrési megoldásokon viszont még dolgozik a vállalat.

Más, kisebb felhasználói képadatbázisok is tiltották már az MI segítségével készített alkotásokat, de némileg más okokra hivatkoztak. A FurAffinity az alkotókat szeretné védeni, mivel az oldal üzemeltetői szerint az MI főként más művészek alkotásait használja fel a tartalmak generálásához, és ez a módszer nem védi a művészek érdekeit. Míg a Newgrounds vagy a PurplePort az emberi alkotásokat szeretné középpontba helyezni az utasítástok begépelésével létrehozott technikai megoldások helyett. A képgenerálás körüli kérdések láthatóan foglalkoztatják a képadatbázisok mellett például a kiállításszervezőket vagy az aukciós házakat is, de a szerzői jogi kérdések tisztázása még várat magára.