Az előfizetők negyede fontolja a szakítást a Netflix-szel

Az idei év első két negyedévében már 1,2 millió előfizetőt veszített a Netflix, aminek ellensúlyozására több intézkedést is bejelentett, többek közt az új előfizetők csalogatására érkeznek majd a hirdetésekkel támogatott, jutányosabb áron hozzáférhető előfizetési szintek. Egy friss jelentés szerint azonban ez sem lehet elég a lejtmenetbe állt tendencia megakasztására, minden negyedik Netflix-felhasználó tervezi, hogy idén lemondja előfizetését.

A Review ezer amerikai körében készített felmérést streamingfogyasztási szokásairól, mely azt is kimutatta, hogy egy átlagos amerikainak négy streamingplatformra is van előfizetése. A kínálatban a Netflix továbbra is a legnépszerűbbnek számít, ötből négy amerikai (77 százalék) rendelkezik valamilyen csomaggal, a felhasználói csoport 70 százalékának bevallása szerint pedig a Netflixet használják a legtöbbet a platformok közül. A legkedveltebb szolgáltatásként a felhasználók 9,91 százaléka a HBO Maxot, 6,18 százalék pedig a Disney+-t említi.

Vezető pozíciója ellenére az összes Netflix-előfizető 25 százaléka tervezi az előfizetések lemondását. Az elhagyásra készülők kétharmada a költségek növekedését említette az egyik okként, a felmérés szerint az Egyesült Államok nyolc népszerűbb streaming szolgáltatása közül a Netflix a legdrágább. Bár a streamingszolgáltató aggódik amiatt, hogy több előfizetőt veszít el, továbbra is ez a legnépszerűbb streaming szolgáltatás a teljes előfizetői piac 70%-os részesedésével. További összehasonlításképpen az HBO Max 10%-os részesedéssel rendelkezik ezen a piacon.

Bár a Review felmérése kis mintán készült, ezért nem lehetnek túl meggyőzőek az adatok, más jelentések is sejtetik, hogy a Netflixnek még nehezebbé válhat a jövőben az előfizetői bázis megtartása. Ha a szolgáltatás tényleg leszámol a jelszómegosztással, további felhasználókat veszíthet. Tíz amerikai felhasználóból négy valaki más fiókját használja, 45 százalékuk pedig inkább lemondana a szolgáltatás használatáról, ha elveszítené a hozzáférését, és nem fizetne elő saját csomagra – mutatta nemrég a LendingTree tanulmánya és kérdőíves kutatása.

Ez némileg kontrasztban áll a Variety Intelligence Platform és a CRG Global közös felmérésének eredményeivel, mely szerint a jelenlegi „potyázók” 65 százaléka egyébként hajlandó lenne kifizetni a teljes árat saját előfizetésért, csak számára az osztozás előnyösebb, illetve hajlandó lenne felárat fizetni, hogy mások is használhassák az övét. A LendingTree 25-44 éves felhasználók körében készült felmérése ezzel ellenben azt mutatja, hogy a válaszadók inkább elhagynák a szolgáltatást, minthogy további havi költségeket fizessenek.

A helyzetet nem könnyíti a gazdasági környezet sem, hiszen a világszerte növekvő inflációval párhuzamosan a szolgáltatók megemelik az előfizetési díjakat.