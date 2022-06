A potyázók fele akkor se fizetne streamingért, ha már muszáj lenne

A közös fiókhasználat és a jelszómegosztás bevált gyakorlat a különféle streaming szolgáltatások előfizetői közt, de ahogy a piac kezd telítődni és a csomagok árai is emelkednek, a szolgáltatóknak is nehezebb növekedniük. A Netflix pár hónapja jelentette be, hogy fellép azon felhasználók ellen, akik a saját előfizetésüket mások rendelkezésére bocsátják, és ezáltal több háztartásban van használatban egy hozzáférés (a háztartáson belüli bejelentkezésekkel nincs probléma).

A videószolgáltató nem tervezi, hogy befagyasztja ezeket a megosztott fiókokat, helyette extra díjat fog szedni azoktól a fiókoktól, amelyeket több személy használ háztartáson kívül, a kieső díjra hivatkozva. A megoldás egyelőre tesztüzemben működik.

Kérdés, hogy ez mennyire tetszik majd a felhasználóknak, az eddigi felmérések megosztóak: tíz amerikai felhasználóból négy valaki más fiókját használja, 45 százalékuk pedig inkább lemondana a szolgáltatás használatáról, ha elveszítené a hozzáférését, és nem fizetne elő saját csomagra – mutatja a LendingTree tanulmánya és kérdőíves kutatása.

Ez némileg kontrasztban áll a Variety Intelligence Platform és a CRG Global közös felmérésének eredményeivel, mely szerint a jelenlegi „potyázók” 65 százaléka egyébként hajlandó lenne kifizetni a teljes árat saját előfizetésért, csak számára az osztozás előnyösebb, illetve hajlandó lenne felárat fizetni, hogy mások is használhassák az övét. A LendingTree 25-44 éves felhasználók körében készült felmérése ezzel ellenben azt mutatja, hogy a válaszadók inkább elhagynák a szolgáltatást, minthogy további havi költségeket fizessenek.

A helyzetet nem könnyíti a gazdasági környezet sem, hiszen a világszerte növekvő inflációval párhuzamosan a szolgáltatók megemelik az előfizetési díjakat. A közös fiókokat használó Z-generációs fogyasztók közel háromnegyede (71%) soha nem fizetett saját előfizetésért, mivel a szüleik fiókját használják, a stabil keresettel rendelkező idősebb korosztályt pedig nehéz lenne rávenni saját csomagra, ha abba egyébként sem fektetnek be.

Az amerikai előfizetők átlagosan 40 százaléka költ havi 50 dollárnál többet streaming szolgáltatásokra, és míg a cord-cutting éppen a csökkenő költségek miatt is tudott akkora teret hódítani magának, addig a jelenlegi áremelkedések miatt a fogyasztók kevésbé hajlandóak arra, hogy több szolgáltatásra fizessenek elő. Az NPD Group felmérése szerint a drágulás a második legnyomósabb oka annak, hogy a fogyasztók lemondják a csomagjukat, ezért sem válhat be a stratégia, ha az addig „ingyenes” hozzáféréssel rendelkező potyázókat megpróbálják rávenni arra, hogy a jövőben fizessenek.

A csoport tanulmánya alternatívákat javasol, például a reklámokat tartalmazó, olcsóbb csomagokat (AVOD, ad-supported video-on-demand) amivel egyben csökkenthetők az előfizetők költségei, de közben a hirdetésekből származó bevételekből is folyik pénz a cég tárcájába. A jelenlegi tendenciák szerint az AVOD-előfizetések száma az alacsonyabb árak vonzósága miatt növekvő tendenciát mutat, és 2022 végére az elemzők szerint elérhetik a SVOD (subscription video-on-demand) előfizetések népszerűségét is.

A Netflix optimista ilyen téren, 20 százalékos profitnövekedést jelez előre év végére az AVOD előfizetési szint bevezetése miatt.