Ennyibe kerülhet az olcsósított Netflix

A Bloomberg forrásai szerint a Netflix 7-9 dollár közt árazhatja hamarosan bevezetni kívánt, hirdetésekkel támogatott csomagjait, amik így lényegesen olcsóbb alternatívát jelenthetnek a meglévő előfizetők számára is a mostani havidíjakhoz képest, hiszen jelenleg 10, 16 és 20 dolláros csomagok közül lehet választani (hazánkban 2490, 3490 és 4490 forintot jelent). Ez nagyjából egyezik a Hulu 7 dolláros hirdetéses csomagjával, és valamivel olcsóbb, mint a 10 dolláros HBO Max.

Természetesen némi kompromisszummal számolni kell: nem csak, hogy a reklámokat kell elviselni, de az elérhető tartalmak kínálata sem lesz teljes eleinte, és a mobilapp forráskódjában szemfülesek már véltek felfedezni arra utaló jeleket, hogy az offline megtekintés funkciót is mellőzni kell. A jelentés szerint a cég kitűzött célja, hogy óránként négy percnyi hirdetést adjon el, amiket a lejátszani kívánt tartalom előtt és közepén jelenítene meg (ugyanígy négy percet jelenít meg óránként az HBO Max is).

Korábbi híresztelésekkel egybevág, hogy lesznek bizonyos tartalmak, tartalomtípusok, melyeknél nem fognak megjelenni a hirdetések. Ilyen tartalmak lesznek elsősorban a nagy húzócímnek számító egész estét mozifilmek, legalábbis a premierüket követő, pontosan meg nem határozott időszakban - állítja a lap. Ennek elsődleges oka, hogy a Netflixnél úgy gondolják, a legnevesebb filmkészítők elfordulnának a platformtól, ha a műsoraikat a kezdetektől fogva reklámszünetek tarkítanák. Szintén tabu lesz a reklám a kifejezetten gyermekeknek szánt tartalmak (filmek, sorozatok) esetében, illetve az egyes licencmegállapodásoktól függően minden más, olyan tartalomnál, ahol a licenctulajdonossal eredetileg olyan megállapodást kötöttek, mely tiltja a reklámok beillesztését a műsorba.

Az eddigi információk alapján a Netflix az idei év utolsó negyedévében teheti elérhetővé az olcsóbb csomagokat „fél tucat” piacon, a szélesebb körű bevezetésre 2023 elején kerülhet sor. A Netflix szóvivője szerint a Bloomberg jelentése csak spekuláció, a cég még jelenleg is dolgozik az alacsonyabb árú szint bevezetésének részletein. A reklámmodellel kapcsolatos részletek még meglehetősen képlékenyek, könnyen előfordulhat az is, hogy a Netflix végül kifarol az új, reklámokkal támogatott előfizetések mögül - hívta fel a figyelmet korábban már a Bloomberg is.

Miután a cég év elején közölte, hogy egy évtizede először fordul elő, hogy nettó előfizetőket vesztett, Reed Hastings társ-vezérigazgató több bejelentést is tett a streamingszolgáltatás jövőbeli terveiről, azóta pedig újabb lelombozó negyedéves eredményt közölt a vállalat. A Netflix januárban az Egyesült Államokban is megemelte árait az összes tervében (ami már a harmadik áremelés az elmúlt évek alatt), és olyan módszereket tesztel, amelyek segítségével a jelszómegosztással ügyeskedő nézőket előfizetőkkét konvertálhatná. A vállalatnak mindeközben más streaming szolgáltatások erősödésével is szembe kell néznie, többek közt a Disney+-szal és az HBO Max-szal.