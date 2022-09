Alig hallgat a nézői visszajelzésre a YouTube ajánlója

Egy frissen megjelent Mozilla-tanulmány szerint a YouTube ajánló algoritmusát nem különösebben érdekli, ha a felhasználó nem tetszését jelezte a platformon egy videóval kapcsolatban. A kutatásban résztvevők sok esetben hiába jelezték, hogy nem tetszik nekik egy videó vagy egy csatorna, a YouTube ajánlórendszere továbbra is intenzíven javasolta a témakörhöz tartozó tartalmak megtekintését.

Egy kérdőíves felmérésben 2,7 ezer kitöltő közel kétharmada jelezte megérzését, hogy a YouTube tetszést és nem tetszést kifejező funkcióival mintha egyáltalán nem (39,3%), vagy nem elég jól (23%) tudnák személyre szabni a fiókjukban megjelenő videós ajánlásokat. A kapcsolódó kvantitatív kutatás ezt a megérzést igyekezett adatokkal is bizonyítani, melynek keretében 2021. december és 2022. június között 22,7 ezer résztvevő közel 566 millió videós ajánlást osztottak meg a Mozilla saját fejlesztésű RegretsReporter szolgáltatásával. A minta nem reprezentatív a felhasználói bázis szempontjából, de a nagy mennyiségű adatból lehet következtetéseket levonni.

A kutatók megvizsgálták, hogy mi történt, miután a felhasználók a videók alatt a „nem tetszik” gombra kattintottak, vagy az ajánlások kapcsán a „nem érdekel” és „ne javasold ezt a csatornát” utasításokat adták a rendszernek, továbbá az előzményekben eltávolítottak egy videót a megtekintések közül. Az eredményeket egy kontrollcsoport eredményeivel is összehasonlították. Az elemzők gépi tanuló algoritmus segítségével értékelték, hogy a YouTube a visszautasított videóhoz mennyire hasonló tartalmakat ajánl a visszajelzés után, és jelölték a „rossz ajánlásokat”.

Példa a kutatásból: nem tetszett a 2021. decemberi asztrológia videó, megpróbálkozott a YouTube ajánlórendszere a 2022. januárival (Forrás: Mozilla)

Ebbe a kategóriába tartozott például a háborús élő webkamera visszautasítása után egy másik háborús tudósító videó ajánlása, vagy a 7 legfélelmetesebb horrorfilm helyett a 10 legfélelmetesebb horrorfilm ajánlóvideója. Összességében a felhasználói visszajelzések a nem kívánt algoritmikus ajánlások kevesebb mint felét akadályozzák meg a tanulmány szerint.

A legjobb arány a „ne javasold ezt a csatornát” funkció használatánál tapasztalható, amelynél az algoritmus a hasonló csatornák 43 százalékának ajánlását akadályozta meg. Az előzményekből eltávolított videók esetében a rendszer az újabb ajánlók 29 százalékát fogta vissza. A „nem tetszik” és „nem érdekel” típusú visszajelzések esetében viszont az ajánló csak 11-12 százalékban vette figyelembe a felhasználó preferenciáját.

A Mozilla következtetései szerint a YouTube jobban is bemutathatná a felhasználóknak, hogy a visszajelzésekre szolgáló funkciók milyen hatással bírnak az ajánlásokra. Mindez egyébként összhangban van többek közt az Európai Bizottság kívánságaival is, amely a már megszavazott Digital Services Act (DSA) törvénycsomagban is megszavazta az ajánló algoritmusok átláthatóságának biztosítását a felhasználók számára.