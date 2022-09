Megjött a zárolási képernyőt újragondoló iOS 16

Az Apple legnépszerűbb operációs rendszere, vagyis az iOS mára hatalmas és sokoldalú platformmá nőtt, így a cégnek egyre nehezebb új dolgokkal meglepni a felhasználókat. A júniusi WWDC-n bejelentett iOS 16 menetrendszerűen ősszel, egészen pontosan szeptember 12-én letölthetővé vált a kompatibilis készükékekre (az iOS 15.7-tel egyetemben), ami iPhone 8 és annál frissebb modelleket takar. Az iOS 15.7 viszont az iOS 16-os támogatási listájából kiesett modellekre is ráhúzható, így az első SE-re, a 6S és 7-es készülékekre.

Míg az iOS 15.7 biztonsági javításokon és bugfixeken túl semmi különösebbet nem hoz, addig az iOS 16 egy jelentősebb frissítéscsomag (korábban itt mutattuk be a főbb újdonságokat), de ahogy az Apple is kiemeli: egyes funkciók esetében számolni kell azzal, hogy nem minden típusú eszközön működnek, az élő feliratozást végző Live Captions iPhone 11 és frissebb modelleken, míg a LiDAR szkenneren alapuló ajtó- és személyészlelés funkció iPhone 12 Pro és későbbi kiadásokkal használható.

A rendszer felületéhez, az UI-hoz most érkezik egy látványosabb változás, a felhasználók által legtöbbször használt zárolási képernyő megújult külseje, ami már rugalmasan testreszabható, ráadásul több is létrehozható belőle rengeteg testreszabható jellemzővel. Az értesítéseken is csavartak egyet a tervezők, immáron alulra kerülnek, ami logikusabbnak tűnik, hiszen egy ujjal könnyebben elérhetők, és kibontott listaként, halmozott vagy rejtett nézetben is meg tudnak jelenni. Emellett személyre szabhatóbbá válnak a színek, betűtípusok, a háttérkép, valamint a widgetek által megjelenített információk.

API-k terén a Live Activities teszi hatékonyabbá a rendszer értesítéseinek megjelenítését, ami sok értesítés helyett egy folyamatosan frissülő notification formájában ad információt a valós időben frissülő új eseményekről, például arról, hogy merre jár egy rendelt fuvar, vagy egy rendelés, ezzel pedig több hely marad a háttérkép megjelenítésének. Zárképernyőből többet is lehet használni, akár attól függően, hogy épp munkaidőben, vagy szabadidőnkben használjuk a mobilt. Újdonság továbbá a különböző Fókuszmódok: egyenként kiválaszthatjuk, hogy kiktől és mely appoktól szeretnénk, illetve nem szeretnénk értesítéseket kapni egy adott Fókuszban, egyszerű lapozó mozdulattal válthatunk át Személyes Fókuszról a közelgő megbeszéléseket és a teendő­listánkat widgetekkel mutató Munka Fókuszra.

Sok iPhone-felhasználó sajnálta, amikor 2017-ben eltűnt az akkumulátor töltöttségét jelző indikátor a kijelző tetejéről (ez főleg az iPhone X-en megjelent notch számlájára írható), ami az új rendszerfrissítéssel visszaköltözik a helyére. Emellett érkeztek még apróbb finomságok, tovább fejlődött például a diktálás, ami támogatja a hang és a billentyűzet együttes használatát szövegbevitelhez és szerkesztéshez, és megérkezett az iPhone-billentyűzetbe a haptikus visszajelzés is, ami könnyebben követhetővé teszi a karakterek bevitelét.