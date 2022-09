A Huawei villant elsőként műholdas üzengetést

Az elmúlt években az volt a jellemző, hogy a mobilgyártók kamera és kijelző frontján próbáltak versenyezni és túllicitálni egymást, az újabb trend pedig a műholdas kommunikáció lehet. Ilyen téren a kínai Huawei merészet lépett, és még az iPhone 14 bejelentése előtt ledobta a bombát a Mate 50 sorozattal, amit Kínában mutatott meg. A cupertinóiak ugyanis ma jelentik be a legújabb almás csúcskészülékeket, amikhez a korábbi pletykák alapján hasonló funkciót terveznek, de úgy tűnik, hogy elsők már nem lehetnek (mármint ami a leleplezések időpontját illeti).

Érdekesség, hogy a Huawei új készülékei a műholdas kommunikációt már támogatják, de az 5G-t nem, és persze egyelőre csak szöveges üzenetek küldésére adnak lehetőséget azokon a területen, ahol hagyományos cellatornyokkal nem valósítható meg a lefedettség, mindezt a kínai BeiDou navigációs műholdhálózata teszi majd lehetővé, ami kvázi az amerikai GPS kínai változata (érdemes hozzátenni, hogy csak kínai fejlesztők terveznek olyan csipeket, amelyek a kínai BeiDou rendszerhez képesek kapcsolódni).

A Mate 50 és a Mate 50 Pro a Snapdragon 8 Plus 4G-s verziót kapta meg, 8 GB RAM-mal, a Pro variánst az alapmodellnél valamivel nagyobb, 6,74 hüvelykes OLED kijelzővel szerelték fel, ami 120Hz-es képfrissítésre képest, míg a sima Mate 50 egy 6,7 hüvelykes, 90Hz-es OLED paneles készülék. Mindkét eszköz hátlapján egy 50 megapixeles főkamera fekszik változtatható rekesznyílással (f/1,4-f/4). A szériát hazánkban szeptember végén mutatja be a vállalat, ekkor derül majd fény a magyar árakra is.

A nagyobb vállalatok kitartóan ölnek energiát és pénzt a műholdas kapcsolat kiépítésébe, ami bár segít a rosszul (vagy egyáltalán nem) lefedett területek problémáján, a műholdak mégsem tudják pótolni a hagyományos mobilhálózati tornyokat, lévén a kínált sávszélesség szűkös. A csatlakozási lehetőség célja, hogy segítse a hálózat nélküli zónák felhasználóit, hogy elérjék szeretteiket és a különféle segélyszolgálatokat, amikor válsághelyzetben vannak.

A T-Mobile és a SpaceX nemrég jelentették be, hogy a következő évben felbocsátott Starlink műholdak képesek lesznek közvetlenül csatlakozni a távközlési szolgáltató mobiljaihoz a meglévő sávokon, így a műholdak segítségével sikerülhet kiküszöbölni az eddig gyengén lefedett területek hiányosságait. Tekintettel a rendelkezésre álló sávszélességre, Elon Musk korábban elmondta, hogy a műholdas kapcsolat egy-kétezer egyidejű hanghívást vagy több százezer szöveges üzenet küldését és fogadását támogathatja. Közben az Apple házatájáról arról lehetett hallani, az iPhone 14 képes lesz műholdas kapcsolatra a segélyhívásokhoz, legalábbis néhány modell. Nemrég Hiroshi Lockheimer, az Android és más Google-szolgáltatások SVP-je pedig megerősítette, hogy a következő Android-kiadás (az Android 14) már natívan támogatni fogja ezt a kommunikációs módot.

A technológia eleinte mindenképpen korlátozott lesz: ahogy a T-Mobile is közölte, a rendszer csak szöveges üzeneteket tud továbbítani, a hanghívások később jöhetnek, a Huawei bejelentése alapján pedig a Mate 50 mobilokkal ugyan lehet műholdas kapcsolaton keresztül üzenetet küldeni, de fogadni már nem, tehát kizárólag vészhelyzetekben lesz hasznosítható. Jeff Pu, a hongkongi Haitong International elemzője szerint a Huawei elsősége nem azt jelenti, hogy a felhasználók állandóan műholdon keresztül fognak üzeneteket küldeni vagy telefonálni, már csak az energiafogyasztás miatt is, a műholdas telefonálás jó ideig gyerekcipőben jár majd.