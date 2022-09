Jön a műholdas kapcsolat támogatása az Androidba

A T-Mobile és a SpaceX nemrég jelentették be, hogy a következő évben felbocsátott Starlink műholdak képesek lesznek közvetlenül csatlakozni a távközlési szolgáltató mobiljaihoz a meglévő sávokon, így a műholdak segítségével sikerülhet kiküszöbölni az eddig gyengén lefedett területek hiányosságait. Közben az Apple házatájáról arról lehetett hallani, az iPhone 14 képes lesz műholdas kapcsolatra a segélyhívásokhoz, legalábbis néhány modell.

A műholdas kapcsolat felé mutató trendeket látva csak idő kérdése, hogy az androidos mobilgyártók is bekapcsolódjanak, ilyen szempontból most fontos lépést jelentett be Hiroshi Lockheimer, az Android és más Google-szolgáltatások SVP-je, aki megerősítette, hogy a következő Android-kiadás (az Android 14) már natívan támogatni fogja ezt a kommunikációs módot.

A műholdas csatlakozási támogatás beépülése az operációs rendszerbe jelentősen megkönnyíti majd a mobilgyártók számára a technológia alkalmazását saját modelljeikben. Az éppen zajló berlini IFA expón a Qualcomm vezetője, Cristiano Amon azt is elhintette, hogy már dolgoznak a Snapdragon Connect modemek műholdas kommunikációs képességeit lehetővé tevő fejlesztéseken, de egyelőre nem osztottak meg konkrét ütemtervet arról, hogy mikor kerülhet piacra egy ilyen termék.

A nagyobb vállalatok kitartóan ölnek energiát és pénzt a műholdas kapcsolat kiépítésébe, ami bár segít a rosszul (vagy egyáltalán nem) lefedett területek problémáján, a műholdak mégsem tudják pótolni a hagyományos mobilhálózati tornyokat, lévén a kínált sávszélesség szűkös. A csatlakozási lehetőség célja, hogy segítse a hálózat nélküli zónák felhasználóit, hogy elérjék szeretteiket és segélyszolgálatukat, amikor válsághelyzetben vannak. Tekintettel a rendelkezésre álló sávszélességre, Elon Musk korábban elmondta, hogy a műholdas kapcsolat egy-kétezer egyidejű hanghívást vagy több százezer szöveges üzenet küldését és fogadását támogathatja.