Összeolvadva szorongatná a Starlinket a két nagy európai műholdcég

Az internetes műholdszolgáltatást nyújtó OneWeb és az Eutelsat egyesülést fontol annak érdekében, hogy a globális internetpiacon óriássá nőve hatékonyabban vegyék fel a versenyt a SpaceX Starlink és az Amazon Kuiper szolgáltatásaival szemben. A szabályozó hatóságok és az Eutelsat részvényesei jóváhagyására váró egyesülés várhatóan 2023 közepén zárulhat le, a OneWeb és az Eutelsat részvényesei is fele-fele arányban birtokolnák az összeolvadt társaságot.

A Franciaországban székelő Eutelsat 36 műholdon keresztül biztosít televízió- és internet-szolgáltatást a Föld egyenlítője körüli geostacionárius pályán (GEO). A OneWeb 2019-ben indította el a műholdas internetsugárzást, jelenleg körülbelül 428 szatelitje van használatban a konstellációjában tervezett 648 műholdból alacsony Föld körüli pályára állítva (LEO). Az ilyen műholdak jellemzően 340 és 570 kilométeres magasság között helyezkednek el, a hagyományos, egyebek mellett tévéadást is szóró távközlési műholdak ezzel szemben csaknem 36 ezer kilométeres magasságban találhatók. A cég elsősorban kormányzatoknak és olyan ügyfeleknek nyújt szolgáltatásokat, mint az AT&T telekommunikációs vállalat.

Az Eutelsat elnöke, Dominique D' Hinnin közleménye szerint a két cég LEO-konstellációiónak és GEO assetjeinek kombinálása egy jelentős növekedési lehetőséget rejt magában, felgyorsíthatja (az egyébként lassan épülő hálózatú) OneWeb flottájának kereskedelmi forgalomba hozatalát. A vállalat eddig 36 műholdat lőtt fel, júniusra pedig már a globális lefedettség megvalósítását tervezte, az Oroszországból tervezett rakétakilövéseket viszont le kellett mondania az orosz-ukrán háború miatt, így társulni kényszerült a SpaceX-szel a Falcon rakéták ügyében.

A szakértők szerint több akadállyal is szembesülhet a két vállalat. A OneWeb jelenlegi részvényesei a várhatóan 2023 első felében záródó ügylettel 50 százalékos részesedést szereznének az Eutelsatban, de ütközhetnek az indiai, francia, kínai és brit részvényesek érdekei. Többek közt a hatóságoktól szükséges jóváhagyások beszerzése sem lesz feltétlen egyszerű menet, az összeolvadásra a briteknek és az EU-nak is rá kell bólintania. Ugyan a OneWeb továbbra is önálló márkaként tervez tovább működni az Eutelsat égisze alatt, a brit kormánynak nem sok beleszólása lenne az üzlet működésébe egy összeolvadás után, források szerint állítólag különleges jogköröket is szeretne kikövetelni magának.

Az Amazon alacsony Föld körüli pályáján keringő Project Kuiper eddig 83 rakétakilövést foglalt le egy ötéves időszakra, hogy megvalósítsa 3236 műholdból álló konstellációját, de eddig még egyiket sem valósította meg. A SpaceX eddig közel 3000 Starlink-műholdat lőtt fel, és ezidáig 400 ezer előfizetővel kötött szerződést, jelenleg is több tucat országban kínál nagysebességű internetszolgáltatást, nagy erőkkel folyik a kereskedelmi, műholdas internethálózat építése. A cég múlt hétvégén megdöntötte az egy naptári évre eső rakétalikövések számát is, túlszárnyalva tavalyi 31 küldetését. Május eleje óta pedig magyarországi címre rendelve is elérhető a netszolgáltatás.