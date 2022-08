Visszafogta a tempót a Samsung a vietnámi mobilgyárban

Dolgozók elmondása szerint a világ legnagyobb mobilpiaci szereplőjének számító Samsung visszafogta a termelést a hatalmas vietnámi üzemében, miután láthatóan világszerte csökken a fogyasztók érdeklődése az elektronikai cikkek iránt, a raktárakban pedig felhalmozódtak az eladásra váró készletek– írja a Reuters. A hatások a Vietnám északi tartományában található Thai Nguyenben is érezhetők a Samsung mobiltermelésének felét leadó üzemben.

A tavaly 270 millió okostelefont leszállító dél-koreai cég szerint az egység évente körülbelül 100 millió készülék legyártására képes. Az üzem egyik dolgozójának elmondása szerint egyes gyártósorokon már négynapos munkahétre álltak át a korábbi hat helyett, bizonyos műszakokban pedig csak heti három napot dolgoznak, túlórára értelemszerűen nincs már szükség. A múlt hónapban többek fizetését is felére csökkentették. A munkavállalók egy része ezért leépítésektől is tart, bár erre irányuló bejelentés eddig nem volt.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a Samsung máshová helyezné át a termelést, hogy kompenzálja a vietnámi gyár csökkent termelését, a cég Dél-Koreában és Indiában is gyárt még mobilokat, vélhetően csak nem szeretne több mobilt gyártani, mint amennyit el tud adni. A Reutersnek adott tájékoztatás szerint mindenesetre nem csökkentették éves termelési célkitűzéseiket a vietnámi üzemben. A Samsung Vietnám legnagyobb külföldi befektetője és exportőre, hat gyára van az országban, ahol nem csak okostelefon-alkatrészeket készítenek, de hűtőket és mosógépeket is. A dél-koreai cég eddig 18 milliárd dollárt fektetett be Vietnámban, ezzel is elősegítve az ország gazdasági növekedését.

A cégnél már több mint öt éve dolgozó egyik alkalmazott szerint korábban nem volt még példa ilyen mértékű termeléscsökkentésre, és bár június-július környékén rendszerint minden évben visszafogottabb a tempó, a munkanapok csökkentése nem jellemző. Egy másik belsős elmondása alapján a vezetők arról tájékoztatták őket, hogy a készletek tele vannak és kevés az új megrendelés. Vélhetően átmeneti helyzetről van szó.

A vállalat egyelőre optimista az okostelefonok második féléves keresletével kapcsolatban, múlt héten tartott gyűlésén arról tájékoztatta a befektetőket, hogy a kínálati nehézségek megoldódtak, és a következő időszakban a kereslet vagy változatlan marad, vagy egyszámjegyű növekedés várható. A cég augusztus 10-én mutatja be legújabb összehajtható modelljeit, és várakozásai szerint a második félévben az ilyen típusú készülékek eladásai számai túlszárnyalhatják az olyan csúcsmodellek eladásait, mint a Galaxy Note-széria darabjai.

A Gartner kutatócég arra számít, hogy a globális okostelefon-szállítások idén 6%-kal csökkennek a fogyasztói kiadások csökkentése és a kínai eladások meredek csökkenése miatt.