Nálunk is elindult a megújult PlayStation Plus

Egy ideje hallani lehetett már, hogy a Sony PlayStation üzletága megújítja játékosoknak szánt előfizetési rendszerét, ezzel elsődlegesen is választ adva a Microsoft Xbox platformján működő, felhőalapú játékplatformra, az Xbox Cloud Gamingre. Március 29-én a cég hivatalosan is bejelentette, hogy részben a meglévő előfizetéses szolgáltatások átalakításával újítja meg portfólióját, és a streaming platform a PlayStation Plus csomagból fejlődik tovább. Ennek megfelelően júniustól kezdve három különböző szintből választhatnak a felhasználók.

A fokozatos bevezetési szakaszban június 22-én Európával bővült a kör, és mától Magyarországon is elérhető a PlayStation Plus megújult előfizetési rendszere. A játékóriás oldalán a magyar piacra vonatkozó információk is olvashatók, illetve az elérhető programok listáját is böngészhetjük a játékkatalógus szekció alatt betűkre lebontva.

Ahogy azt már korábban is tudni lehetett, három különböző szintből (Essential, Extra, Premium) választhatnak a felhasználók, az árak és a csomagok tartalmai az alábbiak szerint alakulnak:

PlayStation Plus Essential (2700Ft/hó, 7500Ft/negyedév, 18000Ft/év): A PlayStation Plus alapvető előnyeit kínálja, a PlayStation Plus gyűjteményből havi két letölthető játék mellett a játékos számára adott az online többrésztvevős játék lehetősége.

(2700Ft/hó, 7500Ft/negyedév, 18000Ft/év): A PlayStation Plus alapvető előnyeit kínálja, a PlayStation Plus gyűjteményből havi két letölthető játék mellett a játékos számára adott az online többrésztvevős játék lehetősége. PlayStation Plus Extra (4200Ft/hó, 12400Ft/negyedév, 30000Ft/év): Az Essential csomag funkción túl több mint 400 darab PlayStation 4 és PlayStation 5 játékhoz való hozzáférést kínál a Játékkatalógusból.

(4200Ft/hó, 12400Ft/negyedév, 30000Ft/év): Az Essential csomag funkción túl több mint 400 darab PlayStation 4 és PlayStation 5 játékhoz való hozzáférést kínál a Játékkatalógusból. PlayStation Plus Premium (5100Ft/hónap, 15000Ft/negyedév, 36000Ft/év): A fenti két csomag funkción túl az előfizető hozzáfér még további 340 játékhoz a Klasszikusok katalóguson keresztül (PS3, PS1, PS2, PSP és PS4 programokhoz). Ezen felül korlátozott idejű (ami programonkét változó) hozzáférést biztosít a Próbaverziók könyvtárban található válogatott csúcsjátékokhoz, mint például a Cyberpunk 2077, a Horizon Forbidden West, az Uncharted: Legacy of Thieves Collection és a WWE 2K22.

Az új PlayStation Plus szolgáltatás elindulásával a PlayStation Now és a PlayStation Plus egyesült, és a PlayStation Now funkciói, köztük a több száz letölthető vagy igény szerint streamelhető játékot tartalmazó játékkönyvtár az új PlayStation Plus szolgáltatás részévé vált.

Aki korábban PlayStation Now-előfizető volt, átkerül az új PlayStation Plus Premium csomagba, és továbbra is hozzáfér minden olyan funkcióhoz és előnyhöz, amelyért a PlayStation Now előfizetésével fizetett. Azonban ha korábban a PlayStation Plus-ra és a PlayStation Now-ra fizettünk elő, akkor mostantól egyetlen tagságunk lesz, a PlayStation Plus Premium tagságának ismétlődő fizetési dátumával és árával.