Vége lehet a tolakodó reklámoknak a Google Play appokban

Fokozatosan egyre több szabályt szeretne bevezetni a Google Play a jobb felhasználói élmény és biztonság érdekében, a vállalat bejegyzése szerint. A különböző határidők biztosítják elméletileg a fejlesztőknek, hogy legyen idejük végrehajtani a szükséges változtatásokat, amelyek többek közt a tolakodó reklámokat, a riasztás típusú értesítéseket vagy a hamisított márkajelzéseket szeretnék megszüntetni.

A héten megjelent szabályok közül az elsők augusztus 31-én lépnek életbe, így innentől kezdve tilos az appoknak másnak kiadni magukat, például felhatalmazás nélkül a kormányzattal vagy vállalatokkal közös kapcsolatra utalni. Ha egy app nem kormányzati, akkor nem is tüntetheti fel magát annak a nemzeti emblémák használatával. Más példával, ha egy appot nem a Google fejlesztett, akkor nem is lehet rá azt írni, hogy a Google fejlesztette. Nem lehet egy ismert márkához teljesen hasonló logókat és ikonokat sem használni. A cég így próbálja hivatalos keretek közt is tiltani a másolók, hamisítványok terjedését.

Az alsó sorban szereplő, módosított logók is szabálysértők lesznek (Forrás: Google Play)

Szintén augusztus 31-e után szabálysértésnek számít az egészségügyi félretájékoztatás is az appokon belül. Nem szabad hamis állításokat közölni a vakcinákról, hivatalosan nem elfogadott kezelésekről, vagy bármilyen más káros egészségügyi terápiáról.

Szintén fontos változás, hogy szeptember 30-tól tiltott a hirtelen megjelenő, teljes oldalt betöltő hirdetési formátumok (interstitials) használata. Ezek jellemzően akkor tűnnek fel a mobilképernyőn, amikor a felhasználók például egy játékban szintet lépnek, vagy elindítanak egy appot. Továbbá nem engedett a 15 másodperc elteltével sem bezárható, teljes képernyős reklámok használata.

Bár van itt egy képlékeny kivétel, mivel a felhasználót nem zavaró hirdetések ennél tovább is a képernyőn lehetnek, például a játékok eredményjelző képernyője után megjelenő hirdetések tartoznak a kategóriába a Google magyarázata szerint. A tiltások egyébként minden reklámtípust érintenek, akár videós, GIF-es vagy statikus tartalmakról van szó. A szabályokat érezhető és nem titkolt módon a Coalition for Better Ads szabványai inspirálták, amelyek a Chrome esetében is érvényesek.

Tilos lesz a hirtelen felugró, teljes képernyős hirdetés (Forrás: Google Play)

Ezenkívül szabályt sért majd például a képernyőkép-készítést tiltó funkció (flag_secure) megkerülése - kivéve az akadálymentesítést támogató appoknak. Továbbá nem szabad az Android VPN szolgáltatást a felhasználói adatok követésére használni, sem a forgalom átirányításával hirdetéseket megjeleníteni. A riasztást (use_exact_alarm) csak az ébresztőórák, naptárak vagy időmérő appok használhatják majd, amelyeknek körét a Google ellenőrzi. Az előfizetéseket kínáló appoknak pedig egyértelműen jelezni kell, hogyan lehet a szolgáltatást lemondani.

Jól látszik, hogy a Google meglévő tapasztalatok alapján állította össze a szabálymódosításokat, és a határidőt követően tényleg érvényre fogja juttatni azokat. A leírtak sok esetben valóban a felhasználókat bosszantó felhasználói gyakorlatokra utalnak, amelyeknek időszerű a megszüntetése, de a Google-nek körültekintően kell majd eljárni az egyes esetek kiértékelésekor, mielőtt például letilt egy alkalmazást valamelyik szabályra hivatkozva.