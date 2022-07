Otthon őrizgetik a magyarok a régi mobiljaikat

A NMHH által indított készülékcsere-program kapcsán a Yettel országos kutatást készített arról, hogy mennyire jellemző, hogy a magyarok használaton kívüli régi mobiljaikat és más elektronikai eszközöket őriznek otthon, illetve mennyire tájékozottak az újrahasznosítási lehetőségekkel kapcsolatban. Mint kiderült, a leggyakoribb otthon tárolt számítástechnikai és mobilos eszközöknek a mobiltelefonok számítanak, amik tízből hat válaszadónál megtalálhatóak.

A listán a mobiltelefonoktól nem sokkal maradnak le a töltők és kábelek (61%), majd következnek a fej- és fülhallgatók (47%), a videó/cd/dvd-lejátszók (42%), a számítógépek (39%), a magnó, hifi (38%), illetve a tv, monitor (37%) eszközök. Azonban nem csak régi, elavult technológiák, de olyan, viszonylag újabb kütyük is szerepelnek a fiókban heverő eszközök listájában, mint a bluetooth-hangszórók (17%) vagy az okos- vagy fitneszórák (15%). A megkérdezetteknek csupán 6%-a jelezte, hogy a felsoroltak közül egyik típusú eszköz sem található meg az otthonában.

A legtöbben (61%) akkor vesznek új telefont, ha az előző már használhatatlanná vált, így például elromlott vagy elveszett, de sokaknál az is döntő tényező, ha az egyébként működőképes készülék nagyon elhasználttá vált (45%), vagy nem rendelkezik valamely szükséges funkcióval (42%).

A kitöltők 60%-ának több mint öt telefonja volt eddig életében, ötöde legalább tíz készüléket említ. Az otthoni tárolás mellett döntők (63%) közel felének (46%) három vagy annál is több használaton kívüli mobil van az otthonában, a megőrzött készülékek életkora pedig az esetek közel felében (46%) legalább tízéves, de a válaszadók ötödének (22%) 15 évnél régebbi mobilja is van.

A kutatás arra is rákérdezett, hogy milyen célból őrzik meg az emberek a régi készülékeket. Az elsődleges ok (56%), hogy tartaléknak teszik félre őket, de az is gyakori, hogy nem tudják, mit érdemes kezdeni velük (28%), vagy nincs kedvük foglalkozni a kérdéssel (27%). Gyakran megjelölt ok az is, hogy a készülékeken lévő adataikat féltik a felhasználók az illetéktelenektől (24%), és meglepően sokan (23%) érzelmileg kötődnek a régi mobiljukhoz.

Nem a kukában a helyük

A meg nem őrzött telefonok legjellemzőbb sorsa az, hogy elajándékozzák (38%) vagy eladják (23%) őket. A válaszadók mindössze 14%-a dönt úgy, hogy visszaviszi a telefont egy elektronikai üzletbe vagy a szolgáltatóhoz, amivel elindítja a készüléket az újrahasznosítás útján.

Viszonylag alacsony, 10% azok aránya, akik ezeket kidobják, és az eredmények alapján a többség tisztában van azzal, hogy az elektronikai eszközöknek nem a szemétben van a helye. Tízből nyolcan tudják, hogy nem szabad kidobni a használt mobilokat a kommunális szemétgyűjtőbe, és a válaszadók 66%-a nem ért egyet azzal, hogy a lomtalanítás is megoldás lehet.

A régi mobilok megfelelő kezelése azért is fontos, mert a készülékekben olyan veszélyes anyagok találhatók, amik a rendeltetésszerű használat során nem okoznak gondot, de nem megfelelő tárolás esetén, vagy a kommunális hulladékba kerülve már ártalmasak lehetnek. Például az öregedő akkumulátor elkezdhet szivárogni, veszélyes anyagokat juttatva a környezetbe, amivel a kutatásban megkérdezettek 55%-a tisztában is van. Emellett a telefonokban olyan értékes fémek (arany, ezüst, réz, vas) is találhatóak, amelyek a készülékek újrahasznosítása során kinyerhetők, így nem kell azokat költségesen és környezetszennyező módon újra kitermelni.