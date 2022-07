Már saját kártyaolvasója is van a Revolutnak

A hitelezés mellett újabb területre igyekszik kivetni a hálóját a világ egyik legismertebb fintech-szolgáltatója, a Revolut. A cég ezúttal a helyi bankkártyás fizetésekhez használt POS-terminálok szegmensébe lép be saját termékével, a Revolut Readerrel, egyelőre csak Nagy-Britanniában és Írországban.

Az új POS-terminál a Revolut többi pénzügyi szolgáltatásához hasonlóan versenyképes árakat (a piaci átlag alatti jutalékot), egyszerű használatot és könnyű integrációt és gyors elszámolást ígér elsősorban mikro- és kisvállalkozások, vagyis jellemzően kisebb szórakozóhelyek, mozgóárusok és kávézók, éttermek számára. A kártyaolvasó teljesen mobilis, az érintéses tranzakciók mellett Chip&PIN beolvasást is támogat, egy feltöltéssel pedig nagyjából 200 tranzakció bonyolítható vele a Revolut szerint.

A Revolut Reader közvetlenül a céges Revolut Business fiókhoz kapcsolódik, melynek egyenlegén a beterhelt összeg azonnal megjelenik, így bármikor továbbutalható akár közvetlenül a beszállítók, akár a cég hagyományos bankszámláinak irányába. A cég mindezért egyszeri, 25 angol fontos belépési díjat és tranzakciónként 0,8% + 0,02 angol fontos jutalékot kér, ami piacon lévő hasonló megoldásokhoz - különösen a nagybankok által kínált konstrukciókhoz - képest számottevően kedvezőbb ajánlatnak számít.

A Revolut Reader a rendelkezésre álló API-k segítségével a vállalkozás meglévő POS-rendszerébe is beilleszthető, illetve a cég azt ígéri, hogy rövidesen kiegészül a kínálat egy kifejezetten a nagyobb kereskedők igényei alapján készült megoldással is, melynek integrációja középvállalati szinten is megoldható lesz.

A Revolut eddig kizárólag QR-kódos fizetési megoldást kínált a lokális értékesítést végző kereskedők számára, ez a szolgáltatás tavaly februárban indult és Magyarországon is elérhető. A Revolut Reader további piacokra történő bevezetéséről egyelőre nem közölt részleteket a fintech-szolgáltató.