Új csúcsvezetők érkeztek a 4iG-hez

A 4iG Nyrt. áprilisban kezdte meg távközlési vállalatainak stratégiai átalakítását, melynek célja, hogy a cégcsoport a B2B és B2C szolgáltatási szegmenseiben működő vállalatait konszolidálja, valamint egységes szervezeti és irányítási struktúrával rendelkező vállalatcsoportot alakítson ki. A folyamat részeként, az akvizíciók, az értékesítés, vállalati integráció és műszaki konszolidáció területén kiemelkedő ágazati tapasztalatokkal rendelkező vezetők érkeznek a távközlési vállalatok élére.

A 4iG Nyrt. telekommunikációs portfólióját összefogó Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatói pozícióját július 1-től Király István tölti be. Az üzletág elsőszámú vezetőjeként a szakember feladata az üzleti folyamatok összehangolása, a működési szinergiák kihasználásával a csoport eredményességének javítása, illetve a távközlési vállalatok közös fejlődési és üzleti stratégiájának meghatározása lesz - írja a cégcsoport közleménye.

A távközlési üzletág külföldi leányvállalatainak irányítását a nemzetközi szintéren is kiemelkedő ágazati tapasztalatokkal rendelkező Budafoki Róbert vette át, akit a 4iG-n belül Tiranai központtal létrejövő új szervezeti egység, a 4iG International elsőszámú vezetőjévé neveztek ki. Budafoki Róbert a montenegrói mobilszolgáltató ONE Crna Gora, valamint két albán telekommunikációs leányvállalat a ONE Telecommunications és az ALBtelecom működtetéséért és fejlesztéséért felel. Első számú feladata a két albániai leányvállalat egy márkanév alatt történő integrációjának, illetve egyesítésének felügyelete lesz.

Szintén július 1-től a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. és leányvállalatai – az Invitel Zrt., a DIGI Infrastruktúra Zrt., és az i-TV Zrt. – irányítását ügyvezetőként Tábori Tamás veszi át Király Istvántól, aki jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a szervezeti integráció és az agilis működés bevezetésénekterületein. Tábori Tamástól a 4iG igazgatósága az üzleti működés hatékonyságának növelését, a DIGI csoport szolgáltatásainak fejlesztését, illetve atársaság integrációra való felkészítését várja.

A korábbi bejelentésnek megfelelően 2022. július 1-től Bőthe Csaba az Invitech vezérigazgatója, aki a vállalat éléről leköszönő Gerald Grace feladatait veszi át. A három évtizedes szakmai múlttal rendelkező szakember a Yetteltől érkezik a társasághoz. Bőthe Csaba jól ismeri a vállalatot, hiszen korábban (2018-2019 között) már irányította a társaság marketing és üzleti támogatási területeit.