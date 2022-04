Jók az HBO Max kilátásai, miközben a Netflix szenved

A világ legnagyobb online streaming videotékája, a Netflix fennállása óta először jelentett visszaesést az ügyfélszám tekintetében a héten, ugyanakkor a versenytársak számára nem feltétlenül volt ennyire borús az idei első negyedév, illetve a 2021-es esztendő. Bár az HBO Max SVOD-szolgáltatás előfizetőinek számát viszonylag ritkán szokták közölni a nyilvánossággal, a tulajdonos AT&T most szakított ezzel a hagyománnyal.

A cég első negyedéves üzleti jelentése alapján az HBO és HBO Max előfizetők száma tavaly összesen 13 millióval, csak idén pedig 3 millióval bővült, ezzel a teljes előfizetői bázis megközelíti a 77 millió főt. Ez ugyan továbbra is jelentősen elmarad a Netflix körülbelül 222 millió, illetve a Disney+ közel 130 milliós előfizetői táborához hasonlítva, a tulajdonosnak mégis akadhat oka az optimizmusra.

Egyrészt a szolgáltató felismerte, hogy a tulajdonában lévő tartalmak szinergiájával, illetve a márkák egységesítésével jelentősen nagyobb potenciális előfizetői bázist képes elérni. Ezért a cég gyakorlatilag minden más streaming platformot begyúrt az HBO Max alá, ezzel párhuzamosan pedig jelentős globális terjeszkedésbe kezdett, mely a következő években tovább folytatódhat, miközben a Netflixnek mostanra szinte teljesen beszűkült a mozgástere.

Az HBO Max SVOD-szolgáltatás márciusban vált elérhetővé Magyarországon is, ahol a korábban kizárólag az HBO mozicsatornákra épülő HBO Go-t váltotta le. Az új szolgáltatás portfóliója a WarnerMedia gondozásában kiadott tartalmakkal egészült ki, melyek közt számos, mozis húzócím is megtalálható - ráadásul az A-listás filmek a kiadó vállalása alapján a mozipremiert követően rendkívül gyorsan megjelennek a streaming kínálatban is.