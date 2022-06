Nem jön a pénz Washingtonból, aggódik az Intel

Határozatlan ideig elhalasztotta az ohioi New Albanyban épülő félvezetőgyártó-komplexumának alapkőletételi ünnepségét az Intel, mivel továbbra sincs kongresszusi döntés arról, hogy a több tízmilliárd dolláros beruházással épülő gyáregység pontosan milyen formában és mekkora beruházási támogatást kaphat az államtól - írja a Wall Street Journal.

Az ohioi projekt lesz tervek szerint az Intel fennállásának eddigi legnagyobb beruházása, így a cég a következő évtizedben mintegy 100 milliárd dollárt szán a gyártóbázis felépítésére és fokozatos fejlesztésére, hogy a globális chiphiány okozta ellátási problémáknak egyszer, s mindenkorra búcsút inthessen Amerika.

Ebből az első fejlesztési etap 20 milliárd dollárba kerülhet a cégnek, a januárban bejelentett beruházást pedig eredendően úgy tervezték, hogy ahhoz jelentős állami forrás is társul majd - az erről szóló, 52 milliárd dolláros támogatási keretösszeget felszabadító jogszabály ugyanakkor még most is a Kongresszus előtt van.

pat gelsinger az ohioi projekt januári bejelentésekor

Az Intel hangsúlyozta, hogy az alapkőletételi ceremónia elhalasztása (egyelőre) nem jelent változást a kivitelezési tervben, vagyis az építkezés a tervek szerint 2022 végén megkezdődhet, a termelés pedig 2025-ben indulhat be a komplexumban. A CHIPS Act-nek is nevezett, állami támogatásról szóló törvény ratifikálására a javaslat mellett lobbizó Intel reményei szerint még júliusban sor kerülhet, még a Kongresszus augusztusi nyári szünete előtt.

Bár az Intel a projekt januári bejelentésekor leszögezte, hogy a százmilliárdos beruházást szövetségi támogatás nélkül is végrehajtja, Pat Gelsinger vezérigazgató ugyanakkor hozzátette, a cég az iparág számára előirányzott 52 milliárdos támogatási csomag nélkül csak lassabban tudja majd megvalósítani.

Az Intel részéről Ohión kívül jelenleg a meglévő arizonai komplexum két gyárral történő bővítése van napirenden - szintén húszmilliárd dolláros büdzséből. Ezzel a Phonenix agglomerációjában található Intel campus hat gyáregységgel üzemelhet majd. Ugyanitt épít egy szintén hat gyárból álló komplexumot az Intel egyik legnagyobb riválisa, a TSMC is, míg a másik nagy versenytárs, a Samsung Texasban építkezik.

Az Intel a fentieken túl Európában is jelentős, 80 milliárd eurós költségkeretből megvalósuló beruházásokat hajt végre a következő évtizedben, szintén jelentős mértékben a helyi forráskiegészítésekre és adókedvezményekre építve.