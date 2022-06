Közösségimédia-monitorozó eszközétől szabadul meg a Meta

A Bloomberg forrásai szerint a Meta jó ideje már nem fordít semmilyen különösebb figyelmet a CrowdTangle fejlesztésére, a jövőben pedig teljesen leállítja a működését. A cég már februárban megkezdte a leállítási folyamatot, majd azt kis időre felfüggesztette az uniós Digital Services Act miatt. A cég szóvivőjének nyilatkozata szerint a közösségimédia-monitorozó szolgáltatás legalább az idei félidős választásokig még használható lesz, a jövőben helyette „még értékesebb” eszközöket fognak biztosítani a kutatók számára.

A CrowdTangle többek közt kiadóknak, újságíróknak, kutatóknak, tényellenőrzöknek nyújt segítséget, hogy követhessék és elemezhessék a közösségi médiában felkapott történeteket. Az adatokat oldalakról, csoportokból, Instagram-fiókokból és népszerű subredditekből húzza be, nem csak a felkapott posztokat teszi láthatóvá, de a rájuk érkezett reakciókat is össszegyűjti.

A megszűnésével azonban számos kutató eshet el egy fontos adatgyűjtő felülettől, köztük Kevin Roose, aki a CrowdTangle-ön keresztül tárta fel, hogy a felhasználók részéről nagy az elkötelezettség a jobboldali hírforrások felé. Roose szerint a cégen belül élénk vita folyik arról, hogy mennyi információt adhatnak ki, a CrowdTangle alapító és vezető Brandon Silverman 2021 októberében távozott is a cégtől nézeteltérések miatt.

A Facebook hírfolyamért felelős vezetője, John Hegeman egy Twitter-bejegyzésben azzal érvelt, hogy az ő napi top tízes, a CrowdTangle adatai alapján készített listája ugyan pontos adatokat ad a netezők engagementjéről, azaz hogy mennyi kommentet, lájkot kapnak a posztok, de ez nem reprezentálja hűen, hogy mit lát a legtöbb ember a Facebookon. Szerinte hatékonyabb megoldás lenne ebből a célból, ha a cég arról adna ki adatot, hogy mennyi egy bejegyzés elérése, de ilyeneket nem szolgáltat közvetlenül a Facebook.

A közösségi óriás 2016-ban vásárolta fel a CrowdTangle-t azzal a céllal, hogy a kiadók egyszerűbben tárhassák fel a fontos történeteket, mérhessék azok közösségi teljesítményét, és felfedezhessék a véleményvezéreket, nem csak a Facebookon, de az Instagramon és a Twitteren is. A Bloomberg cikke említi, hogy a Common Cause érdekképviseleti szervezet korábban álhírek beazonosítására is használta az eszközt, így azokat könnyebb volt jelenteni a Facebook és a Twitter felé eltávolításra.