Leng a kasza a Meta hardveres projektjei körében

Nem egészen egy hónappal ezelőtt látott napvilágot az a dolgozóknak küldött belső levél, melyben a Meta műszaki igazgatója, Andrew Boswhorth előrevetítette, hogy a cégnél számos hardveres fejlesztési projektet jegelni fognak a jövőben, míg mások a süllyesztőbe kerülhetnek, miután azok finanszírozását a "jelenlegi helyzetben" nem tudja megengedni magának a társaság.

Most már az is jól látszik, hogy mely projekteket érinthet a Reality Labs részleg költségeinek megvágása a Meta-nál, így a The Information tudósítása szerint immár biztossá vált, hogy a cég első generációs kiterjesztett valóság szemüvege, az Orion kódnevű eszköz kizárólag a Meta platformjára fejlesztők számára lesz majd elérhető, kereskedelmi forgalomba soha nem kerül majd.

Az AR-szemüveget legalább három éve fejleszti a Meta hardveres divíziója, és az eredeti tervek szerint 2024-ben vált volna piacképessé, ám a tágabb közönséghez csak az eszköz második generációs változata (Artemis) juthat majd el akár évekkel később.

A Meta-nál emellett a kiszivárgott információk szerint úgy dönthettek, hogy teljesen elkaszálják a cég saját okosóra-projektjét, mely szintén évekig tartó munka eredményeit kukázza, legalábbis abból kiindulva, hogy hány éve jelentek meg az első pletykák arról, hogy saját okosórát kíván piacra dobni a Facebook.

A cég első okosórája egyébként több szempontból kuriózumnak számított volna, így a koncepció szerint az egész óratestet könnyen ki lehetett volna venni a szíjból, többek közt ezért is került a tervekben a számlapra és a hátlapra is egy-egy kamera. A hátlapi kamera megvalósítása viszont a rendelkezésre álló technológiával megoldhatatlan mérnöki kihívásnak tűnt, pláne mivel az új eszközbe elektromiográfiára, azaz az izomrostok elektromos tevékenységét figyelő, masszív szenzort is terveztek, az óra így AR és VR környezetekben beviteli eszközként funkcionált volna.

A fentieken túl az is eldőlt, hogy a Portal nevű videochat-eszköz, okosképernyő sem kerül lakossági forgalomba, azt csak az üzleti ügyfelek vásárolhatják majd meg.