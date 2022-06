Félrevezetés miatt repül a bírság Ausztráliában a Samsungnak

Az ausztrál versenyhatóság csütörtökön közölte, hogy 14 millió ausztrál dollár (kb. 9,65 millió dollár, illetve több mint 3,5 milliárd magyar forint) büntetést szabott ki a Samsung helyi részlegére, miután úgy találta, hogy a dél-koreai cég ausztráliai divíziója kilenc reklámjában is félrevezető információkat közölt egyes okostelefonok vízállóságáról. Az ausztráliai piacon 2016-ban és 2017-ben elindított hét Galaxy modellből körülbelül 3,1 millió darabot vásároltak.

A Samsung Australia elismerte, hogy a vízállóság szintjével kapcsolatban valóban félrevezette egyes vásárlóit. Az Ausztrál Versenyügyi és Fogyasztói Bizottság (ACCC) először 2019-ben perelte be a céget, melynek állítása szerint az újabb, jelenlegi modellek esetében már nem állnak fenn az említett problémák.

A hatóság szerint a gyártó 2016. március és 2018. október közt egyes üzleteiben és közösségimédia-felületein is azt állította hirdetéseiben a hét Galaxy-modellel kapcsolatban, hogy a mobilokat medencében, illetve sós tengervízben is biztonságosan, beázás nélkül lehet használni. Az ACCC felé azonban több száz panasz érkezett be a csalódott felhasználóktól, akiknek a készüléke teljesen használhatatlanná vált, vagy rendellenesen működött, miután a reklámokban látott körülmények közt víznek tették ki az eszközüket.

Az ítélet szerint a fogyasztók közül sokan azért dönthettek a Samsung vízállóként reklámozott mobilja mellett, mert korábban találkoztak a félrevezető hirdetésekkel, így a cég megtévesztette a vásárlókat. A gyártó bevallotta, hogy ha az érintett mobilokat medencébe, vagy óceánba merítik, annak eredményeként a töltőcsatlakozó rozsdásodhat, illetve tönkre is mehet, amennyiben még nedves állapotban kezdi el valaki tölteni a telefont. Az Ausztráliában 2018 március óta megjelent újabb modelleket ezek a kockázatok már nem érintik a végrehajtott változások miatt.