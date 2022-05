Kevesebb Samsung Galaxy mobil készülhet a tervezettnél

A Samsung arról tájékoztatta befektetőit, hogy az eredetileg kitűzött 310 millióról 280 millió darabra csökkenti az idei termelési volument a dél-koreai Maeil Business News forrásai szerint. Bár ez a mennyiség még így is impozáns, jelentős csökkenést jelent a cég eredeti céljához és a tavaly legyártott telefonok számához képest. A termelés visszafogása a Samsung kínálatának valamennyi szegmensét érintheti, az alsókategóriás készülékektől kezdve a prémium modellekig.

Az olcsóbb termékek mennyiségének lecsavarása akár ellentmondásosnak is tűnhet, hiszen feltételezhető, hogy a kisebb büdzséből gazdálkodó felhasználók ezek felé nyúlhatnának szorult időkben, ám a statisztikák szerint az olcsóbb készülék nem jelent nagyobb vásárlási hajlandóságot. Akik ebben a kategóriában vásárolnak telefont, jellemzően akkor teszik meg, amikor már nagyon szükséges a váltás, a felsőkategóriás mobilok tulajdonosai pedig valószínűleg inkább további 1-2 évig használják majd a meglévő eszközüket, amennyiben nem engedhetik meg maguknak az újabb csúcskészüléket.

A dél-koreai cég példáján is látszik, hogy egyre több gyártó készül arra, hogy a gazdasági környezet kedvezőtlen hatással lesz az új készülékek vásárlására: az infláció miatti keresletcsökkenés, a félvezetőhiány, az orosz–ukrán háború még mindig hatással van a piac egészére. Az Apple szintén stagnáló eladásokra számít idén, és az éppen csak most forgalomba került, belépőszintű iPhone-nál, az iPhone SE-nél, illetve az AirPods fülhallgatóknál is kénytelen volt korrigálni, a második negyedévben az eredetileg tervezetthez képes 20%-kal csökkentette az iPhone SE okostelefonok megrendelési volumenét bérgyártóinál.

A Trendforce piackutató cég legfrissebb elemzése szerint sem valószínű, hogy a 2022-ben lendületet kap az egy ideje már lefelé ívelő okostelefon-piac. A piac lelombozó teljesítményének fő oka, hogy a kínai lezárások globálisan is olyan gazdasági hatásokat eredményeznek, ami miatt kevesebb felhasználó vásárol új okostelefont, a termelés akadozik. A vásárlási kedv várhatóan az év második felében sem kap erőre, hiszen ha Kína vissza is tér a régi kerékvágásba a koronavírus után, az inflációs válság továbbra is éreztetni fogja hatását a többi piacon. India például nem tudja majd tartani stabilan a növekedést a gazdasági körülmények miatt.