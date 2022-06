Már több eszközt véd a Microsoft Defender

A Microsoft új Defender terméket tett elérhetővé Windows, macOS, iOS és Android platformokra, így a biztonsági szoftver már több fronton is védi a felhasználókat. Az új keresztplatformos „Microsoft Defender for individuals” lényegében a Defender for Endpoint csomag egyszerűsített változata személyes és családi használatra. Ezért a használhatósága is a hétköznapi felhasználók igényeihez lett alakítva: egy központi helyre vonja össze a család valamennyi kütyüjének védelmét, ahonnan könnyen felügyelhetőek az eszközök.

A Microsoft megjegyzi, hogy a Windows biztonság és a Microsoft Defender nem ugyanaz a termék: utóbbi egy többeszközös app, ami eszközvédelmet nyújt a kártevők elleni és a webes védelemmel, a valós idejű biztonsági értesítésekkel és a biztonsági tippekkel, míg a korábban Windows Defender Biztonsági központ néven ismert Windows Biztonság egy előre telepített szolgáltatás, és egy olyan olyan Microsoft Defender víruskereső szoftvert tartalmaz, amelyet a windowsos számítógép védelmére fejlesztettek.

Az új szolgáltatás platformonként eltérő funkciókat kínál, Androidon antivírus védelmet is nyújt, illetve megkeresi a kártékony alkalmazásokat, átvizsgálja a linkeket. A Windows alatt futó verzió leginkább egy irányítópult, ahol egy helyen láthatók az eszközön már használt antivírus megoldások akár a Norton, McAfee vagy más fejlesztőktől, mivel képes együttműködni a harmadik felektől származó vírusvédelmi szoftverekkel is.

A szolgáltatás több eszközön is biztonsági figyelmeztetésekkel és tippekkel hívja fel a felhasználók figyelmét a lehetséges problémákra. Az új app lényegében azok számára lesz hasznos, akik egyetlen felületen szeretnék találni a saját és családjuk eszközeinek védelmére szolgáló fejlesztéseket.

Az új szoftver a Microsoft 365 Egyszemélyes és Családi verziós előfizetőinek érhető el, előbbi esetben havi 2500 forinttól, utóbbinál 3600 forinttól, amihez jár a Microsoft Office csomagja is egy terabájtnyi OneDrive tárhellyel egyetemben, hozzácsapva korlátlan hosszúságú videóhívásokat a Teamsben.