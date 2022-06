A felhőtől is elvághatja az oroszokat az EU

Az Európai Unió már dolgozik azon, hogy az ukrajnai megszállás miatt hozott szankciók részeként betiltsa a felhőszolgáltatások nyújtását Oroszország számára. A Reutersnek nyilatkozó uniós tisztviselő elmondása szerint egy ilyen korlátozás kivitelezése technikailag rendkívül összetett, és még nem tudni, milyen hatásai lennének Oroszország számára, mivel Európa területén a top felhőszolgáltatók olyan amerikai cégek, mint az Amazon, a Google és a Microsoft.

Az EU pár napja fogadta el a gazdasági társaságokat és egyéneket büntető intézkedések alá helyező, olajembargót is magában foglaló szankciós csomagot Oroszországgal és Fehéroroszoroszággal szemben, tekintettel arra, hogy Oroszország továbbra is folytatja az Ukrajna elleni agressziót. Az intézkedésekről szóló sajtóközlemény korai változata a felhőszolgáltatások lehetséges tiltását is említette, amit később töröltek a végleges változatból, így a szankció nem szerepel az unió hivatalos lapjában sem. Az Európai Tanács szóvivője szerint hiba történt a közlemény készítése során.

A szankciókkal kapcsolatos döntésekben jártas uniós tisztviselő a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a felhőszolgáltatásokra vonatkozó korlátozást nem javasolta a bizottság, de az EU valóban dolgozik azon, hogy a tilalmat bevezesse a jövőben, annak ellenére, hogy technikailag komplex dologról van szó. A legutóbbi szankciócsomag újabb orosz pénzintézeteket zár ki a SWIFT globális elektronikus fizetési rendszerből, illetve három nagy orosz állami tulajdonú műsorszolgáltató uniós műsorszórási tevékenységének betiltásáról is rendelkezik.

A világ országai és vállalatai sorra vezették be szankcióikat Oroszországgal szemben az elmúlt hónapok során, és igyekeznek a lehető legköltségesebbé tenni Ukrajna invázióját, aminek egyik érezhető eredménye, hogy Oroszországban vészesen csökken a használható hazai tárhely mennyisége a külföldi techcégek kivonulása miatt.