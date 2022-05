Lezárult a Windows 11 bevezetési szakasza

Hét hónap után már mindenki számára telepíthető a Windows 11, amit tavaly októberben kezdett el elérhetővé tenni a Microsoft. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az összes érintett felhasználó azonnal installálhatta az újabb főverziót, még akkor sem, ha az adott számítógép megfelelt az új rendszer viszonylag szigorú követelményeinek. A redmondiak szakaszosan vezették be az upgrade-et, a felhasználók oldalán lévő hardveres és szoftveres környezetet folyamatosan szem előtt tartva.

A Windows 11 október eleji bemutatójakor a vállalat közölte, hogy első körben csak a Redmondban már alaposan letesztelt rendszerek lesznek frissíthetőek, más kompatibilis PC-kre majd csak hetek vagy hónapok múlva, legkésőbb valamikor 2022 közepén kopogtathat be a Windows 11 - ez a pont most érkezett el. A Microsoft óvatossága egyébként érhető volt, hisz anno a Windows 10 megjelenésekor is bőven akadtak kisebb problémák a frissítéssel, illetve az elmúlt években érkezett egyes tavaszi és őszi alverziók is okoztak kellemetlenségeket a felhasználóknak.

Az operációs rendszer most már széleskörű telepítésre kész állapotban van, jelentette be a cég a Windows Health Dashboardon keresztül, ami azt jelenti, hogy minden olyan eszközre letölthető a Windows Update-en keresztül, ami a Windows 10 2004-es vagy frissebb verzióját futtatja, és megfelel a minimum követelményeknek. Ez a PC Health Check app segítségével könnyen ellenőrizhető.

Az alkalmas eszközökön a napokban várhatóan megjelenik a váltás lehetőségét felkínáló értesítés, de a lehetőség manuálisan is ellenőrizhető a már jól ismert Windows Update felületén. A Windows 10-et használóknak egyelőre nem kötelező frissíteniük, ha nem szeretnének élni a lehetőséggel, az általuk használt rendszer 2025-ig lesz támogatott az ígéretek szerint, nekik a rendszer azt is felajánlja opcióként, hogy telepítsék a Windows legutóbbi, 21H2-es verzióját, ha addig nem tették volna meg.

Annak ellenére, hogy a Windows 11 már készen áll a széles körű bevezetésre, az operációs rendszer minimális hardverkövetelményei miatt sok Windows 10-es számítógép a pálya szélén maradhat. Bár továbbra is lehetséges a Windows 11 telepítése a nem támogatott hardverekre kerülőúton, a Microsoft nem garantálja, hogy ebben az esetben zökkenőmentesen fog működni a rendszer.

Áprilisban már látszódott, hogy a Windows 11 terjeszkedése megtorpant, piaci részesedése csak hangyányit nőtt márciusban. A tavaly októberben kiadott operációs rendszer márciusban mindössze 0,1 százalékát tudta átcsábítani a Windows 10 verziók felhasználóinak, így addig összesen 19,4 százalék frissített a legújabb kiadásra, köztük 0,6 százalék az Insider build programon keresztül valamelyik előzetest futtatta.

A számok arról árulkodtak, hogy bár a Microsoft próbálta ösztönözni a felhasználókat a váltásra, a korábbi Windows-verziókhoz továbbra is sokan ragaszkodnak. A Windows 10-et használók körében a két legutóbbi nagy frissítéscsomag a legnépszerűbb: a tavaly novemberben kiadott Windows 10 N21U (21H2) és a márciusban kigördült Windows 10 M21U (21H1).