Nincs vége az okostelefon-piac hanyatlásának

A Trendforce piackutató cég legfrissebb elemzése szerint nem valószínű, hogy a 2022-ben lendületet kap az egy ideje már lefelé ívelő okostelefon-piac. Az első negyedévben 310 millió készüléket sikerült legyártani, ami 12,8 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi negyedéves mennyiséghez képest, a trend pedig a második negyedévben is folytatódni látszik. A piackutató cég a 2022-es naptári évre vonatkozó termelési előrejelzésben összesen 1,333 milliárd készüléket említ, ami elmarad a 2021-es darabszámtól.

A piac lelombozó teljesítményének fő oka, hogy a kínai lezárások globálisan is olyan gazdasági hatásokat eredményeznek, ami miatt kevesebb felhasználó vásárol új okostelefont, a termelés akadozik. A vásárlási kedv várhatóan az év második felében sem kap erőre, hiszen ha Kína vissza is tér a régi kerékvágásba a koronavírus után, az inflációs válság továbbra is éreztetni fogja hatását a többi piacon. India például nem tudja majd tartani stabilan a növekedést a gazdasági körülmények miatt.

A Trendforce szerint a világ legnagyobb okostelefon-piaca továbbra is Kína marad, de 24,2 százalékos részesedése tavaly óta 21,1 százalékra csökkent. Pedig a koronavírus járványt szigorú intézkedésekkel a tavalyi évben fokozatosan leküzdő országban a januári számok szerint az eladások ismét növekedésnek indultak, jóllehet a járványhelyzet előtti szintet továbbra sem érték el. A tavalyi évben a továbbra is visszafogott költési szint mellett leginkább a világjárvány hatására jelentkező globális ellátási-lánc problémák jelentették a gyártók számára a legnagyobb kihívást, melyet éppen az országban jelen lévő egyetlen nagyobb külföldi szereplő, az Apple tudott a leghatékonyabban kivédeni. Ennek köszönhetően a cupertinói cég régiós árbevétele rekord mértékben, 83%-kal nőtt a tavalyi harmadik negyedévben.

Az előrejelzés szerint az Indiában eladott készülékek 13,1 százalékot tesznek majd ki év végén a világszerte eladott mennyiségből, amit az Egyesült Államok (11%) követ a harmadik a helyen.