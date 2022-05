Fitneszappok közti adatmegosztáson könnyít a Google

Közösen hoz létre egészségügyi platformot a Google és a Samsung a Health Connect képében, ami egy API-val kiegészülve lehetőséget ad a fejlesztők számára arra, hogy a felhasználók egészségügyi adatai szinkronizálhatók legyenek a különböző androidos alkalmazások és eszközök közt. Az appfejlesztők a felhasználói adatokat adott készüléken tárolhatják egy titkosított központban.

A Google elmondása szerint a felhasználók teljeskörűen korlátozhatják majd, hogy milyen adatokat kívánnak megosztani az egyes alkalmazásokkal. Ha egynél több alkalmazás is ugyanolyan típusú adatot gyűjt (például megtett lépések száma), azok egymás közt is megoszthatók lesznek. A Health Connect több mint ötven adattípust támogat számos kategóriában, beleértve az aktivitást, alváskövetést és más egészségügyi mérőszámokat.

A Samsung tájékoztatása szerint a platform a Samsung Health-szel is egyesül, így a Galaxy Watchon gyűjtött adatokban rejlő lehetőségeket még könnyebb lesz kiaknázni. A Health Connect jelenleg nyílt bétában férhető hozzá az androidos fejlesztők számára. A Google ezen felül bejelentette, hogy együttműködik a MyFitnessPal, a Leap Fitness és a Withings fejlesztőivel is egy korai hozzáférési programban. A Health Connectet továbbá adaptálja a Google birtokában lévő Fitbit is, és értelemszerűen elérhető lesz a keresőcég első okosóráján, a Pixel Watchon, ami az év későbbi részében jelenik meg.

Ugyan a Google a Samsunggal és az Apple-lel ellenben nem kényszeríti a felhasználókat a saját ökoszisztémájába fitnesztechnológiák terén, de ha idővel megjelenik a beharangozott androidos táblagép és a Pixel Watch, akkor a keresőcégnek lassan el kell kezdenie a saját termékei felé terelni a felhasználókat.