Korlátozza amerikai együttműködéseit a Clearview AI

Az arcfelismeréses szolgáltatásokat szállító amerikai Clearview AI beleegyezett abba, hogy leállítja a privátcégekkel való együttműködéseket. A bírósági egyezség az Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) által kezdeményezett 2020-as per eredménye, melynek középpontjában a felhasználók beleegyezése nélküli tömeges adatgyűjtés állt. A megállapodás hivatalos keretbe foglalja a Clearview korábban már bejelentett intézkedéseit, egyben megvédi a vállalatot a további perektől, amiket az ACLU kezdeményezhetne az illinoisi biometrikus információkról szóló adatvédelmi törvény megsértésére hivatkozva.

Az egyezség részeként a Clearview korlátozza az arcképeket tartalmazó adatbázisához való hozzáférést, nem üzletelhet magánvállalkozásokkal és magánszemélyekkel, beleértve az állami alkalmazottakat, akik nem a munkáltatójuk nevében járnak el. Ezen felül a cég megpróbálja eltávolítani adatbázisából az illinoisi lakosokról készült felvételeket, miközben egy leiratkozási programot is indít azon állampolgárok számára, akik meg akarják akadályozni az arcképeik felhasználását.

A Clearview továbbra is együttműködhet a szövetségi ügynökségekkel és a helyi rendőrséggel - amíg Illinois államon kívül tartózkodnak. Illinois államon belül ugyanis a Clearview-t öt évre eltiltották a szoftverek értékesítésétől, beleértve az állami vagy helyi bűnüldöző szerveket is.

„Azzal, hogy a Clearview-nak be kell tartania az illinoisi biometrikus adatvédelmi törvényeket nem csak az államban, hanem az egész országban, azt mutatja, hogy az erős adatvédelmi törvények valódi védelmet nyújthatnak a visszaélésekkel szemben. A Clearview többé nem használhatja korlátlanul az emberek egyedi biometrikus azonosítóit profitforrásnak. Más államoknak is követniük kellene Illinois példáját a biometrikus adatvédelmi törvények meghozatalában” – mondta el az ügy kapcsán Nathan Freed Wessler, az ACLU adatvédelmi és technológiai projekt igazgatóhelyettese.

Illinois eddig az egyetlen állam, amely biometrikus adatvédelmi törvényt fogadott el, így az aktivisták központjává vált. A Meta (korábban Facebook) tavaly 650 millió dollár kifizetését vállalta egy BIPA-per keretében. A Clearview már 2020-ban kijelentette, hogy felhagy a magáncégekkel való együttműködéssel, helyette több ezer helyi bűnüldöző szervezettel és szövetségi ügynökséggel, például az Igazságügyi Minisztériummal való együttműködésre összpontosított, amelyek viszont több alkalommal is ellentmondásosan használták a szolgáltatást. A megállapodás értelmében az ilyen szerződések továbbra is engedélyezettek Illinois államon kívül, bár a Clearview a továbbiakban nem kínál ingyenes próbahozzáférést az egyes rendőröknek a feletteseik tudta nélkül.

A mindössze ötéves múltra visszatekintő Clearview AI az interneten nyilvánosan elérhető felvételekből készít "biometrikus adatbázist", melyet számos rendvédelmi szerv használ világszerte. A sorozatos adatvédelmi aggályok és bírságok dacára a cég rendkívül dinamikus növekedést jelzett előre idénre, a tervek szerint év végéig százmilliárd fotóból felépülő adatbázisa lehet.

Olaszország nemrég húszmillió euró megfizetését írta elő a cég számára GDPR-sértés miatt. A New York-i székhelyű céget hasonló okból büntették tavaly novemberben Nagy-Britanniában is 17 millió angol fontra, emellett a cég működése több országban is kifejezetten tiltott, így többek közt Svédország, Franciaország és Ausztrália már korábban megtiltotta a ClearView számára, hogy a helyi lakosok képmásait bármilyen formában kezelje.