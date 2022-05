Hamarosan jöhet a Microsoft önálló streaming eszköze

A Microsoft vezérigazgatója, Phil Spencer másfél éve sejtelmes kijelentést tett, miszerint az elkövetkező évben lehetővé válik, hogy a számítógéppel vagy konzollal nem rendelkező felhasználók is streamelhessenek Xbox-játékokat az okostévéjükön egy dedikált eszköz lévén. Aztán tavaly júniusban ugyanerről beszélt a cég, akkor azt is megerősítve, hogy egy okostévés alkalmazás is alakulóban van a boszorkánykonyhában az xboxos streameléshez. Azóta ebből nem láthattunk túl sokat: miután a cég 2020-ban piacra dobott két konzolt, javarészt az Xbox Game Pass szolgáltatásra fókuszált.

A Venture Beat közeli forrásai szerint a redmondi cég következő nagy terve egy felhős streamelésre használható Xbox-eszköz, ami egy éven belül kerülhet piacra, és leginkább az Amazon, vagy a Roku stickjére hasonlít. Az elmondások alapján a HDMI porttal tévéhez, vagy monitorhoz kapcsolható kütyüvel a népszerűbb mozis és tévés alkalmazásokból lehet majd streamelni, ezen felül természetesen az Xbox Game Pass játékaihoz is hozzáférést nyújt, így egy kontroller birtokában kvázi konzollá alakulhat az okostévé.

A források szerint a Microsoft és a Samsung közösen dolgozik egy Xbox streaming app fejlesztésén is, amivel a Samsung Smart TV tulajdonosoknak nem lenne szükséges egy másik újabb eszközt vásárolniuk a célra. A beépített Cloud Gaming szintén az elkövetkező évben érkezhet meg a dél-koreai gyártó modern tévéinek tulajdonosaihoz, miközben a 2022-es modelleken olyan streamingszolgáltatások már támogatottak, mint a Google Stadia és az nVIDIA Geforce Now, tehát időszerű lépésnek tűnik.

Hivatalos bejelentéssel egyelőre nem jelentkezett a cég, de a közeli források szerint mindkét szolgáltatásról június 12-én, az Xbox & Bethesda Games Showcase alkalmával beszélhet a Microsoft, amikor már konkrétumokat is megoszt majd az Xbox Game Pass tévés terjeszkedésével kapcsolatban. A források szerint a megjelenések eddigi csúszása az ellátási lánc nehézségeire vezethető vissza, amit többek közt az orosz-ukrán invázió és a kínai lezárások idéztek elő.