A Microsoft Edge a második legnépszerűbb asztali böngésző

A StatCounter webanalitikai szolgáltatás friss számai szerint az Edge átvette a Safari helyét a legnépszerűbb asztali böngészők listáján, ezzel a Microsoft böngészője immár a második legnépszerűbb ilyen szoftver személyi számítógépeken a Google Chrome után. Az adatok szerint a Microsoft Edge-t már az asztali számítógépek 10,07 százalékán használják aktívan világszerte, ezzel 0,46 százalékkal megelőzve a 9,61 százalékon álló Safarit. Az első hely továbbra a Google Chrome-é 66,64 százalékos részesedéssel, míg a negyedik Mozilla Firefox 7,86 százalékot tudhat magáénak.

A Windows 11 alapértelmezett böngészőjeként az Edge népszerűsége elkezdett felfelé kapaszkodni az elmúlt hónapok során, és februárban kezdett láthatóvá válni, hogy hamarosan lehagyja a Safarit, ekkor már az asztali gépek 9,54 százalékán használták. Tavaly januárban a Safari részesedése még 10,38 százalék volt, ami az elmúlt 14 hónapban szép lassan elkezdett visszaesni.

Mindeközben a Google Chrome felhasználói bázisa továbbra is növekedett, a Firefoxot pedig egyre többen váltják le a rendszeres frissítések és fejlesztések ellenére. Ez alapján úgy tűnik, hogy a február óta mindössze 0,23 százalékot vesztő Safari harmadik helye nincs különösebben fenyegetve, persze ezt befolyásolhatja az is, hogy az Apple milyen, a böngésző működését érintő változásokat vezet be a macOS 13 rendszerrel. A Safari asztali verzióját az elmúlt évek során többen kritizálták a bugok, a felhasználói élmény és a kompatibilitás miatt. Az Apple a tavalyi WWDC-n be is jelentette a böngésző vadi új dizájnját, amit végül visszavont azelőtt, hogy szeptemberben kiadta volna a stabil verziót, és láthatóan inkább a hibák és a teljesítmény javítására összpontosítja erőforrásait.

Mobilplatformon már más a helyzet, lévén a Windows Mobile megszűnése óta a Microsoftnak nincs saját operációs rendszere. A StatCounter elemzése szerint az Edge az okoskészülékeken még csak az első hat legnépszerűbb választás közé sem kerül be. A Google Chrome a felhasználók 62,87 százalékát nyerte meg, az iPhone-okon és iPadeken futó Safari pedig 25,35 százalékkal trónok a második helyen, 20,65 százalékkal megelőzve a mindössze 4,9 százalékkal harmadik legnépszerűbbnek számító Samsung Internet böngészőt.

Az asztali számítógépek és mobileszközök összesített statisztikáit nézve az alábbi szerint alakul a sorrend: Google Chrome (64,36%), Safari (19,13%), Microsoft Edge (4,07%). Ezeket követi a Mozilla Firefox (3,41%), a Samsung Internet (2,84%) és az Opera (2,07%).