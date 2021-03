Felpörgeti a Chrome frissítési ciklusait a Google

Tempósabb kiadási ciklusokra vált a Chrome, a böngésző fejlesztőcsapata a jelenlegi hathetes periódusok helyett még idén négyhetes ciklusokat vezet majd be, a szoftver "milestone" vagy mérföldkő címkés kiadásainak publikálására. A több mint egy évtizedes gyakorlatot leváltó, új ütemezés a Chrome 94-es főverziójával élesedik majd, várhatóan az idei harmadik negyedévben.

Ennek megfelelően tehát havonta számíthatunk új, stabil Chrome kiadásra, sőt a Chrome OS felhasználók potenciálisan többre is, ahogy kapcsolódó blogposztjában a keresőóriás kitér rá, a platformon "többféle stabil kiadási opció" bevezetését tervezi, amelyek közül a felhasználóknak lehetőségük lesz válogatni - egyelőre ugyanakkor ennek kapcsán nem árult el több részletet a vállalat.

Ezen felül egy új, Extended Stable opció is érkezik majd, minden nyolcadik héten, amellyel a Google a nagyvállalati rendszergazdákat, illetve a Chromiumot beágyazott környezetben használókat célozza, akiknek több időre van szükségük a frissítések kezelésére. A Chrome már megszokott, kéthetente érkező biztonsági frissítései utóbbi kiadáshoz is megérkeznek majd, ezek ugyanakkor az esetleges fontosabb sérülékenységek, bugok befoltozásán túl nem hoznak majd új funkciókat.

A lépés persze nem csak a Chrome-ot, hanem a többi, Chromiumra építő böngészőt is érinti: a The Verge-nek az ugyancsak Chromiumra támaszkodó Brave fejlesztőcsapata már megerősítette, maga is átáll a négyhetes ciklusra. Eddig a Brave háromhetes kiadási periódusokkal dolgozott, ezekből ugyanakkor csak minden másodikra jutott új Chromium kiadás is - az átállással azonban szinkronba kerül a két frissítés. Azt egyelőre nem tudni, hogy az immár szintén Chromiumot használó Microsoft Edge böngészőt hogyan érinti majd a változás.