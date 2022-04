Toptanácsadókat vet be az Apple az elégedetlen dolgozók ellen

Az atlantai Cumberland Mall bevásárlóközpontban található Apple Store dolgozói szakszervezeti szavazást kezdeményeztek annak érdekében, hogy az inflációt követő béremelést és jobb munkakörülményeket kényszerítsenek ki a vállalattól. Az üzlet 100 alkalmazottjának több mint 70 százaléka írta alá a szükséges meghatalmazást, jelezve, hogy támogatja a formális megalakulást.

A szervezkedést a Communications Workers of America (CWA) képviseli, akik egyben az Activision Blizzard első szakszervezetének képviselői is. Ha az alkalmazottak több mint 50 százaléka a szakszervezetbe tömörülésre szavaz az amerikai munkaügyi tanács (NLRB) hivatalos szavazásán, akkor az atlantai üzletben kezdhet el működni az Apple első kiskereskedelmi szakszervezete.

A dolgozók egységesen 30 dolláros minimumbért és plusz szabadnapokat szeretnének kiharcolni, továbbá szigorítanának az üzlet biztonsági protokollján (a kezdőfizetés jelenleg 20 dollár óránként, azaz kb. hétezer forint). A The Verge-nek nyilatkozó egyik névtelenségét kérő kiskereskedelmi dolgozó szerint bár az Apple úgy állítja be magát, mint aki nyitott a visszajelzésekre, semmit nem cselekszik, és hatalmasak a fizetésbeli különbségek a bolton belül.

Az Apple a munkaügyi és foglalkoztatási perekben jártas Littler Mendelson ügyvédi iroda szakértőit kérte fel az atlantai üzletben dolgozókkal szemben. Bár a cupertinóiak egyelőre hivatalos nem kommunikáltak semmilyen állásfoglalást a szakszervezeti összefogással kapcsolatban, a lépés meglehetősen jelzésértékű – vélhetően ellenezni fogják a jobb munkakörülményekre és magasabb fizetésre irányuló törekvéseket, ezzel pedig lényegében nem meglepően ugyanúgy reagálnak, mint ahogy hasonló helyzetben azt a többi nagyobb vállalat teszi.

A Starbucks első szakszervezete tavaly decemberben alakult meg, azóta kilenc másik kávézóban szavaztak még többségében igennel az önszerveződésre. A kávézóláncot szintén a Littler Mendelson képviselte, ahogy 2014-ben a McDonald’s-t is. A The Verge birtokába jutott belsős útmutató szerint az ügyvédi iroda egyenes iránymutatásokkal szolgál arról a megbízó cégeknek, mit és mit ne tegyenek a dolgozók eltántorítására, beleértve, hogyan szólítsák fel őket a „nemmel” való szavazásra, és tiltsák meg a szakszervezeteket támogató tájékoztatók terjesztését. A kézikönyv kifejti, hogy a vállalatok akár meg is tilthatják a szerveződést, ha az munkaidőben történik. A Littler abban is segít, miként ismerhetik fel időben a clgek a szerveződésre utaló jeleket.

Valami elkezdődött

A munkahelyi feltételek miatt korábban élesen kritizált Amazon Staten Island-i dolgozói hónap elején szavazták meg, hogy szakszervezetet alapítanak, ami a kereskedelmi óriás történetében az első sikeres önszerveződési kísérlet. Egyben szimbolikus mozzanat is, hiszen az USA második, a világ harmadik legnagyobb nem állami kézben lévő munkáltatójáról van szó. Az Amazon Labor Union (ALU) szervezet megalakulását megelőző szavazás során 2654-en szavaztak igennel, 2131-en nemmel a tömörülés mellett.

Az ALU nyolc követelést fogalmazott meg, többek közt a részmunkaidősök munkaóra-korlátozásának megszüntetését, a munkába járási lehetőségek fejlesztését, a munkahelyi balesetkor járó fizetett szabadnapot, a bérek inflációkövető emelését. Az Amazon egyébként hírhedt a szakszervezet-letörési akcióiról, minden eszközével igyekszik meggátolni a hírhedten rossz munkakörülmények és alacsony bérek ellen szerveződő dolgozói törekvéseket.

AZ USA-ban évi több száz millió dolláros forgalmat generálnak azok a tanácsadó cégek, amelyek az önszerveződés letörésében segítik a nagyvállalatokat, az Amazon körülbelül 3,4 millió dollárt költött ilyen szolgáltatásokra a tavalyi év során az amerikai munkaügyi minisztérium szerint.