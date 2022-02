Tovább szorult a hurok az Apple és a Google nyaka körül

Egyre biztosabbá válik, hogy a világ két legnagyobb, egymással rivalizáló alkalmazás-piactere, a Google Play Áruház és az Apple App Store-ja kénytelen lesz szignifikáns módon megváltoztatni működésének kereteit az Atlanti-óceán mindkét partján. A legnagyobb piacterek használati feltételeit megregulázó jogszabály most éppen az Egyesült Államokban került egy lépéssel közelebb a hatályba lépéshez.

PIACTEREK CÉLKERESZTBEN

A hét elején a Szenátus igaságügyi bizottsága elsöprő többséggel, 20 igen és 2 nem szavazat mellett megszavazta az Open App Markets Act nevű törvényjavaslatot, melynek egyik legfontosabb eleme, hogy az 50 milliónál több felhasználóval/vásárlóval rendelkező alkalmazás-piacterek üzemeltetői számára megtiltanák, hogy a piactereken keresztül végzett fizetési tranzakciók lebonyolítására kizárólagos jogot formáljanak. Ha a törvény eredeti formájában hatályba lép, az óriási tőrdöfést jelenthet az Alphabet leányvállalata, a Google, illetve az Apple számára, miután mindkét cég piacterére értelemszerűen vonatkoznának az új szabályok.

A törvényjavaslat a fentiek mellett kitér arra is, hogy a piactér-üzemeltetők semmiféle szankciót nem alkalmazhatnak arra az esetre, ha egy fejlesztő a különféle értékesítési csatornákon különböző árakon kínálja a digitális piactereken keresztül megszerezhető javakat. Emellett a fejlesztők és platformtulajdonosok számára lehetőséget kellene biztosítani arra is, hogy az ügyfeleket, előfizetőket tetszőleges formában, legitim ajánlatokkal elérhessék.

A törvényjavaslat harmadik, fontos pillére, hogy a vezető platformtulajdonosoknak engedélyezniük kell, hogy a felhasználók általuk választott, külső forrásból is telepíthessenek applikációkat készülékeikre - ez utóbbi rendelkezés leginkább az Apple számára járhat jelentős paradigmaváltással, iOS platformon ugyanis a Google Androidjával ellentétben jelenleg nincs egyszerű módja annak, hogy valaki az App Store-t megkerülve telepíthessen alkalmazásokat az iPhone-jára vagy iPadjére.

Az Apple és a Google ez utóbbi intézkedés kapcsán már többször kifejezték azt az aggályukat, miszerint a külső forrásból származó alkalmazás-telepítés rendkívüli rizikókat hordozhat magában. Az Apple szoftverfejlesztésért felelős vezetője a tavalyi Web Summiton egészen odáig ment, hogy kijelentette, a sideloading a bűnözők fegyvere, akik annyira agyafúrtak, hogy még a magát felkészültnek tartó felhasználó eszén is túljárnak, ezért indokolt az App Store hegemóniáját a továbbiakban is fenntartani.

SOKMILLIÁRDOS PROBLÉMA

A két, leginkább érintett cég számára a tét ugyanakkor sokkal anyagiasabb természetű: az Alphabet és az Apple egyaránt 15-30%-os jutalékot zsebel be a Play Áruház és az App Store piactereken keresztül bonyolított tranzakciók után, ami éves szinten több tízmilliárd dolláros bevételhez juttatja a két vállalatot. Bár a két piactér forgalmáról nem áll rendelkezésre konkrét pénzügyi adat, a Google-nél az alkalmazás-piacteret is tartalmazó üzletág legutóbbi negyedéves árbevétele elérte a 8,2 milliárd dollárt, míg az Apple-nél a szolgáltatások üzletág, mely az App Store-ból származó árbevételt is magába foglalja, 19,5 milliárd dollárt hozott a cég konyhájára az utolsó jelentett pénzügyi negyedévben.

Eközben az Európai Unióban is zajlik a két piactér, illetve más digitális piacok és szolgáltatások működését szabályozó Digital Markets Act és Digital Services Act jogszabályok véglegesítése, a két törvényjavaslatot tavaly decemberben, illetve idén januárban szavazta meg az Európai Parlament, szintén elsöprő többséggel. A piactereket megregulázó amerikai és európai jogszabályok végleges ratifikálásáig ugyanakkor még hosszú hónapok lehetnek hátra, azok a várakozások szerint legkorábban valamikor 2023-ban léphetnek hatályba.