Az értékesítők munkájába nyúl a Zoom új megoldása

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Zoom videokonferencia-szoftverre, hogy a bevétel szintjén jelentősebb eredményeket mutasson fel a részvényesei felé. A pandémia egyik nagy nyerteseként számon tartott megoldás folyamatosan veszít lendületéből, és bár még tart a növekedése, de erősen lassul a konkurencia és az irodai munka visszatérésének hatására. Valószínűleg az üzleti csomagba tervezett megoldások fejlesztése is sok időbe telt, és csak mostanra kezdenek jelentkezni kézzelfogható eredményei. Ezúttal a vállalat egy egészen új és felfutóban lévő területen, az értékesítés automatizáláson belül villantotta fel a Zoom IQ for Sales szolgáltatását.

A karantén időszaka alatt a különböző tárgyalások mellett az értékesítés is a videokonferencia platformokra költözött. A Zoom most egy olyan megoldással állt elő, amely mesterséges intelligencia támogatásával a beszélgetésekből kiszűri egyrészt az értékesítő erőfeszítéseit, másrészt értékeli a potenciális vásárló reakcióit. Tehát egyszerre próbálja segíteni az értékesítés folyamatát, majd az előállított statisztikai adatokkal a menedzsment munkáját. Méri többek közt, hogy az értékesítő hány olyan kérdést tett fel, amire reakciót is kapott; vagy éppen milyen hosszan beszélt; hányszor emelte ki a következő lépéseket. A különböző értékesítők eredményei alapján pedig összehasonlításokat készít a csapatvezetők számára.

A megoldás egyik alapját a tavaly felvásárolt, valós idejű fordítómotorral rendelkező Kites jelentheti, amely képes beszédből azonnal leiratokat és fordítást készíteni. A természetes nyelvi feldolgozás használatával pedig a rendszer kiértékeli a lehetőségeket és a kockázatokat. A Zoom IQ többek közt a hangulatelemzést is alkalmazza, vagyis a potenciális vásárló hányszor használt pozitív és negatív kifejezéseket a megbeszélés során, például egyes elemzések szerint a töltelékszavak használata is negatív szándékot jelez a vásárlásban.

A Zoom IQ for Sales egyelőre külső bétaverzióban fut, természetesen angol nyelven. A magyarországi használata már csak azért is problémás lenne, mert pont mostanában kapott 250 milliós bírságot egy hazai bank a hanganalízis jogalap nélküli használata miatt. A Zoom szempontjából viszont érdekes látni, milyen megoldásokban veti be a mesterséges intelligenciát, és persze hogyan próbálja a videokonferencia platformot monetizálni.