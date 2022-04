Üzleti megoldás a 3G-s sunsetre: a CAT-M

A Vodafone Magyarország a lehető legjobb időzítéssel, a magyarországi 3G-s lekapcsolási kampány finisében közölte, elsőként indította el országos CAT-M hálózatát. Az LTE szabványcsaládba tartozó rendszer hagyományosan a gépek közti kommunikációs célokra használható, az eddigi, csekély sávszélességű, és az eszközök mozgását korlátozottan támogató megoldások hiányosságait kiküszöbölve.

A CAT-M hálózat ugyanúgy, ahogy a NarrowBand IoT (NB-IoT) egy új, modern, alacsony fogyasztású mobil hálózat, melynek egyik legfontosabb előnye NarrowBand-hez képest, hogy képes a bázisállomások közötti mozgást megszakítás nélkül kezelni.

Az alacsony áramfelvétel mellett működő rendszer ezzel mozgó eszközöket is tud követni, például járműveket vagy olyan tárgyakat, melyeknek nincs áramforrása, így nyomon követhetjük, hogy nem mozgatják vagy lopják el az adott eszközt, továbbá a jármű mozgás közbeni adatkommunikációjára is lehetőséget kínál. A CAT-M további előnye, hogy relatív olcsó eszközöket igényel, melyek a 4G alapú eszközökhöz képest jellemzően fele annyiba kerülnek.

Szintén jó megoldás lehet a CAT-M azon üzleti felhasználóknak, akik hangalapú adattovábbítási technológiát használnak vagy fontos nekik, hogy alkalmanként telefonálni is tudjanak, ugyanis a CAT-M a legtöbb M2M-célú, keskenysávú rendszerekkel ellentétben a hangalapú adatátvitelt is támogatja. Az elméletileg akár 1 Mbps sávszélességet elérő adatkapcsolatnak köszönhetően a CAT-M-mel emellett akár nagyobb adatcsomagok is továbbíthatók, ami a hálózaton keresztüli eszközszoftver-frissítést is gördülékenyebbé, gyorsabbá teszi.

A CAT-M és az NB-IoT éppúgy az LTE Rel 13 szabvány részeként láthattak napvilágot 2016-ban, vagyis egyáltalán nem számítanak új technológiának, felhasználási területük ugyanakkor alapvetően eltérő lehet. Míg az NB-IoT technológiát elsősorban sűrű szenzorhálózatokhoz használják a lassú, legfeljebb 66 kpbs feltöltési sebesség és a több másodperces késleltetés miatt, addig a CAT-M már akár a viselhető eszközök, riasztórendszerek, illetve autóriasztók, flottakövető rendszerek hálózatba kötésére is alkalmas lehet.