Elrajtoltak az Intel új generációs grafikus processzorai

Március végével megérkeztek a boltokba az első olyan noteszgépek, melyek az Intel új generációs grafikus chipjeit tartalmazzák, melyek új fejezetet nyitnak a chipgyártó GPU-termékkínálatában. Az Arc sorozatú diszkrét grafikus processzorokat a későbbiekben az Nvidia és az AMD hasonló megoldásainak versenytársául szánja az Intel, a sorozat most megjelent két tagja ugyanakkor legjobb esetben is visszafogott ízelitőt ad csak azzal kapcsolatban, mivel tervezi a chipgyártó óriás letámadni a piacot.

A most piacra dobott Arc-3 sorozatú grafikus processzorok ugyanis az abszolút belépőszintet képviselik egyelőre, teljesítményük pedig az Intel saját bevallása szerint is legjobb esetben Iris Xe integrált grafikus megoldás kétszeresét éri csak el. A nagyobb teljesítményű, továbbra is elsősorban noteszgépekbe szánt Arc-5 és Arc-7 sorozatú chipekre az előzetes ütemterv alapján legalább a nyárig kell majd várni.

Az új termékkínálat így egyelőre két tagból, az A350 és az A370 GPU-kból áll, a két egység közti elsődleges különbség, hogy míg előbbi hat Xe-magot és ray-tracing egységet tartalmaz, addig utóbbi nyolcat. Cserébe a nagyobb testvér Wattban kifejezett teljesítménye 35-50 W, míg az A350-nál 25-35 Wattal számol a gyártó.

Az Intel egyelőre rendkívül diplomatikusan hallgat arról, hogy az új, belépőszintű grafikus processzorok teljesítménye hogyan viszonyul a konkurencia megoldásaihoz, a cég azt ugyanakkor már korábban előrevetítette, hogy az első próbálkozásoknak a diszktért GPU szegmensben egyértelműen nem az a céljuk, hogy letarolják velük a piacot, a cég ugyanakkor a következő évek során egyre feljebb és feljebb kívánja tenni a lécet az Arc jelenleg már fejlesztés alatt lévő utódaival.

A chipgyártó idén februárban jelentette, hogy megkezdte a harmadik generációs Arc GPU-k (Celestial) architekturális tervezését - a most piacra kerülő első generáció az Alchemist, a jelenleg már javában készülő második generáció pedig a Battlemage kódnevet kapta. A Celestial az elképzelések szerint már kifejezetten a grafikus gyorsítók high-end szegmensében küzdenek meg az Nvidia és az AMD aktuális csúcskategóriás megoldásaival.

Mindeközben javában zajlik egy az Arc GPU-khoz kapcsolódó új szolgáltatás fejlesztése is a cégnél. A Project Endgame névre keresztelt rendszerről egyelőre semmilyen konkrét részletet nem közöltek, a rövid leírásból ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy az Intel Arc GPU-k kapacitása valamilyen formában a felhőből is bérelhető lesz akár egy olyan felhős játékplatformmal egybegyúrva, mint az Nvidia GeForce Now vagy a Goole Stadia.