Késve érkeznek az Intel asztali GPU-i

Az Intel mindenkinek köszöni a türelmet, aki a cég tavaly bejelentett, Arc nevű diszkrét GPU-ira várt, illetve vár, egyeseknek azonban úgy tűnik, még tovább kell várniuk - derül ki a társaság befektetői tájékoztatásából. A cég eredetileg az idei első negyedévben tervezte az Nvidia és az AMD termékeit kihívó dedikált grafikus gyorsítók piacra dobását, az asztali PC-kbe szerelt változatok megjelenésére azonban csak a második negyedévben kerülhet sor, míg a munkaállomásokba passzoló változatok csak az év második felében érkezhetnek meg.

Az Intel a kezdetektől fogva jelezte, hogy több évre előre tervez az Arc termékvonallal. Az első generációs termékeket Alchemist kódnéven fejleszti az Intel, amelyet a Battlemage, Celestial, illetve Druid követhet a következő években, vélhetően 2026-2027-ig bezárólag.

A cég első GPU-iról a mai napig nem állnak rendelkezésre pontos részletek, a vállalat mindössze annyit közölt a tavaly augusztusi bemutató során, hogy a csúcsmodell képes lesz élvezhető minőségben az olyan AAA címeket, mint a Metro Exodus, a Crysis Remastered, vagy épp a Forza Horizon 4.

A cég a tegnap közzétett befektetői tájékoztatóban egy az Arc GPU-khoz kapcsolódó új szolgáltatást is megemlített érintőlegesen. A Project Endgame névre keresztelt rendszerről egyelőre semmilyen konkrét részletet nem közöltek, a rövid leírásból ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy az Intel Arc GPU-k kapacitása a felhőből is bérelhető lesz akár egy olyan felhős játékplatformmal egybegyúrva, mint az Nvidia GeForce Now vagy a Goole Stadia.

A chipgyártó egyúttal bejelentette, hogy megkezdte a harmadik generációs Arc GPU-k (Celestial) architekturális tervezését - a most piacra kerülő első generáció az Alchemist, a jelenleg már javában készülő második generáció pedig a Battlemage kódnevet kapta. A Celestial az elképzelések szerint már kifejezetten a grafikus gyorsítók high-end szegmensében küzdenek meg az Nvidia és az AMD aktuális csúcskategóriás megoldásaival.