Versenyképesebb lett, de hiányzik a drót a Yettelnek

Bemutatta új tarifaportfólióját a korábban Telenor Magyarország néven működő, mától Yettel Magyarország nevet viselő mobilszolgáltató. A cég idén januárban jelentette be hivatalosan a névváltást, mely során előrevetítette, hogy a kínálat új ajánlatokkal is kiegészül majd. Az új portfólió egy részét - akárcsak a márkanevet - a cseh PPF befektetői csoport kezében lévő magyar, bolgár és szerb leányvállalatoknál egységesen vezették be keddtől.

A szolgáltató lakossági havi előfizetéses tarifakínálatának gerincét mostantól a Yettel Prime díjcsomagok képezik, melyekből három érhető el, havi 9900 Ft-tól 15990 Ft-ig terjedő havidíjért cserébe (11 hónap hűségvállalással, készülékvásárlás nélkül).

A Yettel Prime, Prime Plus és Prime Max díjcsomagok egységes jellemzője, hogy mindhárom korlátlan mobiladat-forgalmat biztosít az előfizetőknek, ugyanakkor eltérő sávszélesség-plafon mellett. A cég így a legolcsóbb, Yettel Prime tarifánál a készülék és a hálózat képességeitől függően maximum 150 Mbps, a Yettel Prime Plusnál pedig 250 Mbps, maximális sebességet biztosít, és csak a Prime Max előfizetéseknél korlátlan az elérés minden szempontból.

Az olcsóbb tarifák közül a Yettel Prime 250 percnyi beszédet tartalmaz (felette 40 Ft a percdíj), illetve 40 forintért küldhető vele az SMS-ek darabja, míg a Yettel Prime Plus esetében a beszéd belföldi alapdíjas irányba korlátlanná válik, ám az SMS-ekért továbbra is 40 forintot kell fizetni.

A cég a Prime díjcsomagok esetében nem korlátozza az 5G-s hálózati elérést, azaz ha az ügyfél 5G-képes telefonnal rendelkezik, és olyan helyszínen tartózkodik, ahol a Yettel 5G-s hálózata elérhető, a fenti sávszélesség-korlátok mellett használhatja az új generációs hálózatot. Újdonság, hogy a lakossági előfizetők számára is elérhető mostantól az eSIM szolgáltatás (leszámítva az Apple Watch okosórákat használó ügyfeleket, itt a Telekom továbbra is kizárólagosságot élvez).

A Prime tarifák leginkább a Magyar Telekom korlátlan mobilnettel (Gigaerős Net) kombinált díjcsomagjaival és a Vodafone Magyarország Red tarifáival hasonlíthatók össze, illetve kínálnak versenyképes mobil megoldást. A két versenytárs ugyanakkor a rendelkezésére álló infrastruktúrán kínált vezetékes ajánlatokkal összekombinálva mindegyik szegmensben rá tud ajánlani a Yettel tarifáira (a Yettelnél a Prime csoportokba összevonható előfizetésekkel csökkenthető csak a havi díj, legfeljebb 15%-kal).

A cég feltöltőkártyás ajánlatai kevésbé jelentős változáson estek át, így újdonságként a feltöltőkártyás ügyfeleknek az egységesen kedvező 25 Ft-os percdíj mellett elérhetővé válik a korlátlan netezés lehetősége, illetve különleges újítás, hogy legalább 1500 Ft-os feltöltés esetén 1 nap korlátlan mobilnet hozzáférést ad a szolgáltató ajándékba.