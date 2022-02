Egyre kevésbé luxus a korlátlan mobilelőfizetés

A teljes piac felett tudott növekedni a Magyar Telekom mobilos ügyfélbázisa a 2021-es évben, így a cég a tavalyi év végén nagyjából 5,6 millió előfizetést kezelt, melyből 3,6 millió havi előfizetéses, 1,45 millió pedig pre-paid ügyfél volt (a fennmaradó 578 ezer pedig M2M előfizetés) - derül ki a társaság szerdán közzétett összevont negyedéves, éves jelentéséből.

A szolgáltató ügyfélbázisa részben a pandémia hatására lényegesen aktívabban is használta az előfizetéseket tavaly, mint a járvány előtti időszakban, illetve a 2020-as évben. Az egy főre jutó mobiladat-fogyasztás a cégnél több mint 30%-kal, átlagosan havi 6,4 GB-ról 8,6 GB-ra nőtt a havidíjas ügyfeleknél, de a havi átlagfogyasztás még a feltöltőkártyások esetében is meghaladja a cég szerint a havi 3 GB-ot. Az összképet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy egy évvel ezelőtt, a járványhelyzet súlyosbodásakor a szolgáltatók több alkalommal is ingyen biztosítottak extra adatkeretet az ügyfelek számára.

A havi adatforgalom bővüléséhez jelentős mértékben hozzájárulhatott, hogy az évekkel ezelőtt még luxusnak számító flatrate csomagokra egyre többen fizetnek elő, különösen az adatcsomagok, illetve a kombinált hang-és adatcsomagok tekintetében. A Telekom beszámolója szerint a csak hangalapú korlátlan bázis mérete 2021-ben 45%-kal, az adat korlátlan bázis 79%, míg a kombinált adat-korlátlan csomagokra előfizetők száma 99%-kal nőtt a 2020-as állapothoz képest.

Ezzel párhuzamosan tovább nőtt - éves szinten 49,6-ról 54,8%-ra - a nem hangalapú bevételek aránya az egy előfizetőre jutó teljes árbevételen belül, azaz a Telekomnak a mobil szegmensben - első alkalommal a mobiladat-szolgáltatások bevezetése óta - tavaly egész évben folyamatosan több árbevétele származott az adatalapú termékekből, mint a hangszolgáltatásokból.

A cég az 5G-s felhasználói bázis méretéről egyelőre nem tett közzé konkrét számadatot, azt ugyanakkor közölte, hogy a mobilos ügyfelek mintegy 6,1%-a használ jelenleg 5G-képes készüléket, jelentős részük pedig ehhez 5G-s előfizetéssel is rendelkezik (a Telekom portfóliójában szereplő termékek közül jelenleg csak a korlátlan netcsomagok használói csatlakozhatnak az 5G-s hálózathoz).

A szolgáltató az idei 5G-s fejlesztésekről nem közölt konkrétumot - a cég hálózata jelenleg a lakosság 33%-a számára érhető el, Budapest, Budaörs, valamint 21 balatoni település és 6 megyeszékhely egy részén.