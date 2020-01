Fejlesztői bérek: még mindig alacsonyan repülnek a milliók

Az elérhető senior fejlesztői átlagbérek minden főbb programozási nyelvnél meghaladják a bruttó 1 millió forintot - derül ki az MPS IT bérpiaci benchmarkjából, amelyet 2019 év végén tett közzé a munkaerőkölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó vállalat. Ugyanakkor az üzleti területek szakemberei, a tesztelők és a rendszermérnökök sem maradnak el ettől a hatartól. Az adatokkal foglalkozó seniorok pedig még magasabbra tehetik a fizetési lécet más területeknél.

Ahogy például a Hays vagy a Grafton útmutatójában, itt is igaz, hogy az adatok a cég saját tapasztalatán alapulnak, nem pedig reprezentatív felméréseken. Tehát a közzétett adatokat a cég a saját keresései, elhelyezett szakemberei és a vállalattal kapcsolatban álló partnereinek közlései alapján határozta meg.

Az összefoglaló hozzászólói megfogalmazták a kritikát LinkedInen, hogy a tájékoztatásban a kis- és közepes cégek bérei nem szerepelnek, mivel azok nem dolgoznak fejvadásszal. A key account manager válaszában megjegyezte, hogy az MPS cégméret és iparág szempontjából is változatos cégekkel dolgozik, és tapasztalatuk alapján kisebb cégek egy része már felzárkózott a bérekkel. Ettől független igaz, hogy a listában csak azok a bérek szerepelnek, amelyekkel az MPS dolgozik. Arról a vállalat nem közölt kimutatást, hogy az összefoglaló alapjául mennyi budapesti és a fővároson kívüli cég szolgál, mint ahogy a cégméretek megoszlását sem lehet tudni az adatokkal kapcsolatban.

A távoli munkavégzés lehetősége is csábító szempont

Az összefoglaló jelentés a különböző szakterületeken belül junior (1-2 év tapasztalat), medior (3-5 év tapasztalat) és senior (több mint 5 év tapasztalat) szintre bontva közli a cég által tapasztalt minimum és maximum béreket. Az összegek a havi bruttó fizetéseket jelentik, és nem tartalmaznak kiegészítő juttatásokat. Természetesen a vállalat hozzáteszi, hogy a bérek mellett a rugalmas munkavégzés biztosítása vagy az izgalmas technológiák használatának lehetősége is befolyásolja a fejlesztőket az elfogadott béreknél.

Bérkülönbségek programozási nyelvek szerint

Juniorok közül a legnehezebb bértárgyalási pozícióból a PHP fejlesztők indulnak az MPS szerint, mivel bruttó 350-550 ezer forint között lehet a reális bérigényük. Eközben más programozói nyelvek ismereténél már bruttó 400 ezer forintról kezdődhet a béralku (Java, .Net, Javascript, C/C++). A plafont junior szinten a bruttó 600 ezer forintos fizetés jelenti, amelyet a Java, .Net vagy Javascript fejlesztők is megszerezhetnek.

Medior szinten nagyjából kiegyenlített a helyzet a fejvadász keresésekben népszerű programozók iránt. Nagyjából bruttó 500 ezer és 900 ezer forint között mozog a bérskála. Egyedül a Java fejlesztők kérhetnek el akár már havi 1 milliót is 3-5 éves tapasztalattal.

Senior szinten pedig szinte minden említett programozó bruttó 900 ezer és 1,2 millió forint közt kaphat havi fizetést az MPS szerint. A listáról szintén csak Java fejlesztők lógnak ki, akik közül a seniorok legalább bruttó 1 millió elkérhetnek, de akár még bruttó havi másfél millió forintot is. Az MPS által közölt béradatok egyébként sok ponton hasonlítanak a Hays 2019-es Salary Guide összefoglalójához, amely 1,3 millió forintban maximalizálja a vezető C/C++ fejlesztők fizetését, és szintén 1,5 millió forintot ír plafonként a vezető Java fejlesztők fizetésére.

Mennyit ér, aki ért az adatokhoz?

Szoftverfejlesztőkre, tesztelőkre és adatelemzőkre 10 év múlva is szükség lesz - írta egy decemberi közleményében a rövid idejű programozóképzésekkel foglalkozó PROGmasters. Kérdésünkre a cég kifejtette, hogy az adatelemzőket az analitikus gondolkodásmódjuk miatt emelte be a listába. Mivel ez a képesség "nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy adott iparág és vállalat üzleti folyamatait teljes egészében átlássa, képes legyen az egyre több rendelkezésre álló adat rendszerezésére, elemzésére, majd a döntéshozatal támogatására" - válaszolta a képzőcég képviselője.

A széles körű analitikai képesség pedig igencsak kifizetődő az MPS összefoglalója szerint, amely alapján a bérek bruttó 400 ezer forinttól indulnak és még a másfél millió forintos határt is túlléphetik. A junior BI szakértőknek és adatbázis adminisztrátoroknak meg kell elégedniük a maximum 500-550 ezer forintos havi fizetéssel, de a kiemelkedő adatmérnökök és adattudósok már junior szinten is elkérhetnek akár bruttó 700 ezres fizetést is. A vállalat ebbe a csoportba sorolta a gépi tanulással foglalkozó mérnököket, akiknek junior szinten még nagyjából az előbbi két munkakörhöz hasonlít a fizetése, de a mediorok és seniorok már túlszárnyalják a többi adatszakértő havi bérét.

Nyilvánvalóan a legnagyobb különbségek itt is az 5 évnél nagyobb tapasztalatnál jelentkeznek. Ráadásul elég nagy a szórás a munkakörök minimum és maximum bérei közt az MPS összeállítása alapján. Míg a senior BI szakértők minimum bére a bruttó 800 ezer forintos összeggel a többi munkakör alatt marad, addig a maxium 1,5 millió forintos maximum összeg csaknem a léc tetejét jelenti. Ehhez képest az adatbázis adminok maximum havi 1,2 milliót, az adatmérnökök 1,4 milliót, az adattudósok pedig szintén 1,5 milliót kérhetnek el a fejvadászcég szerint. A senior gépi tanulás mérnökök fizetése viszont már eleve bruttó 1,1 millió forintról indul és elérheti a havi bruttó 1,8 millió forintot is.

Egyéb senior IT bérek is millió fölött

Az MPS bérpiaci benchmarkja tartalmazza a tesztelők, üzleti szereplők, mobilfejlesztők, DevOps mérnökök és rendszermérnökök béreit is az említett területek mellett. A szisztéma pedig teljesen hasonló a már kifejtett béradatokhoz. A junior tesztelők bruttó 300 ezer forintról induló fizetésén kívül egyébként minden más junior IT munkakörben már bruttó 400 ezer forintról indulhat a béralku, és valahol havi 500-600 ezer forint közt tetőzhet. A senior bérek pedig bruttó 800 ezer forinttól indulnak és 1,2 millió forintnál érnek véget általában.

Fontos kivételt jelent üzleti területen az agilis fejlesztési módszertanokhoz kapcsolódó Product Ownerek és Scrum Masterek bére. Senior szinten ugyanis ezeknél a munkaköröknél már jellemzően bruttó 1,1 millió forint a minimum, és elérhető akár az 1,4-1,5 millió forintos havi fizetés is. Az agilis területek fontosságát egyébként 2019-es összeállításában a Hays is kiemelte, de Scrum Mastereknél 1,2 millió forintban határozta meg az elkérhető bér maximumát.

Az összeállításban szereplő IT területek a legkevesebb bért a tesztelők kaphatják, akiknek egyébként szintén nem kell tartani az állásuk elvesztésétől a következő tíz évben a PROGmasters szerint. Érdekes módon junior szinten a manuális és az automatizált tesztelő is bruttó havi 300-500 ezer forintról indul az MPS összefoglalója alapján, de tapasztalat alapján nyílik az olló. A több mint 5 éves munkaviszonnyal rendelkező manuális tesztelők legfeljebb 900 ezer forintot kereshetnek, míg az automatizált tesztelők akár már átléphetik a milliós havi bért bruttó havi 1,1 millió forinttal.

Metodológia

Az MPS IT bérpiaci banchmarkja a munkaerőközvetítéssel és -kölcsönzéssel foglalkozó cég saját adatbázisa alapján foglalja össze a vállalat által 2019-ben leggyakrabban keresett munkakörök béreit. Az összeállítás tehát nem reprezentatív béradatokkal dolgozik, hanem az MPS partnereinek adatait tükrözi. A listában havi bruttó bérek szerepelnek junior (1-2 éves tapasztalat), medior (3-5 éves tapasztalat) és senior (5 évnél több tapasztalat) szinteken. Más hasonló bérpiaci útmutatókhoz képest az MPS összefoglalójának előnye, hogy a legfőbb programozási nyelvek szerint is feltünteti a minimum és maximum béreket.