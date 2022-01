Így változott az online eltöltött idő 2019 óta

Mindössze néhány online terület a nyertese a pandémia alatti időszaknak, amellyel a felhasználók évről-évre nagyobb arányban töltötték idejüket 2019 óta a Comscore nagyobb európai országokat vizsgáló felmérése szerint. Fontos, hogy a kimutatás nem közli az egyes kategóriákban az átlagosan eltöltött időt, csak hogy az online eltöltött percek száma hogyan oszlik el az egyes kategóriák között. Tehát a csökkenés nem feltétlen jelenti, hogy kevesebb időt fordítottak rá a felhasználók; hanem csak az eltöltött idő arányának csökkenését mutatja a többi kategóriához viszonyítva. Ebből a szempontból a bemutatott húsz kategória közül a "legszerencsésebb" öt kategóriának a szórakozás, a hír- és információfogyasztás, az egészség, az oktatás és a helyi kormányablakok használata tekinthető. A dobogó egyes fokainak vizsgálata alapján viszont más a sorrend.



A legnépszerűbb kategória továbbra is a közösségi média használat, amelyre 2019-ben a felhasználók az online idejük 26 százalékát fordították. Bár 2020-ban 28 százalékra emelkedett a felhasználók közösségi platformokra fordított ideje a lezárások és az aktív online kapcsolattartás miatt, de 2021-ben már visszaállt a pandémia előtti 26 százalékra. Ezzel szemben az online szórakoztatás (video- és audio tartalomfogyasztás) aránya folyamatosan növekedett, míg 2019-ben az idő 18 százalékát tette ki, 2020-ban 19 százalékát, 2021-ben pedig már 22 százalékát. Az első két helyezettet az egyéb szolgáltatások, játékok és online kereskedelem követi, amelyek iránt arányaiban csökkent a kereslet.

forrás: comscore

Érdekes eredmény, hogy a pénzügyi szolgáltatásokkal töltött online idő a 2019-es 1,3 százalékról 2020-ban 1,2 százalékra csökkent, de 2021-ben újra megugrott a kereslet 1,4 százalékra. Ezzel szembe a családi és ifjúsági szolgáltatásoknál pont fordult a helyzet, még 2019-2020 közt 0,6-ról 0,7 százalékra nőtt az online eltöltött idő aránya. Ahogy viszont 2021-ben beállt az otthoni rendszer, vagy éppen a gyerekek visszatértek a nevelési-oktatási intézményekbe, a családi szolgáltatások iránti online kereslet 0,7 százalékos időarányra tért vissza, tehát beesett a 2019-es szint alá.



Sok iparág számára fontos kérdés, hogy mire lehet számítani 2022-ben, és a az online felhasználói szokások visszaállnak-e a pandémia előtti időszakra, vagy bizonyos szokások megmaradnak. Például a reklámügynökségeket kifejezetten érdekelheti, hogyan osszák el a költségeket az online csatornák között. Még a kimutatások alapján is nehéz lenne a jövőt megjósolni, de azt érdekes látni, hogy hatalmas változások az elmúlt években sem voltak megfigyelhetők az online eltöltött idő kategóriákra bontott arányában.



METODOLÓGIA



A Comscore egy amerikai médiamérő és elemző cég, amely marketing adatokat és elemzéseket nyújt vállalkozások számára, például média és reklámügynökségeknek. A vállalat 2019-2021 között elemezte a felhasználók online szolgáltatásokkal eltöltött idejét Comscore MMX Multi-Platformján keresztül, beleértve több mint 300 ezer médiacsatorna asztali gépes, mobilos és tabletes felhasználását egyaránt. Az ingyenesen is elérhető kimutatás az online töltött időt százalékos arányban mutatja be az egyes kategóriákra vetítve Franciaország, Németország, Spanyolország és az Egyesült Királyság felhasználóinak szokásainak összesítése alapján.