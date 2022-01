Közösen fejleszt AR-megoldást a Microsoft és a Qualcomm

Saját Snapdragon célprocesszort kaphatnak a jövőben a Microsoft saját kiterjesztett-valóság (AR) megoldásai, köszönhetően annak az új partneri megállapodásnak, melyet az idei CES-en jelentett be kedden a Qualcomm. Az egyelőre meglehetősen kevés konkrétummal szolgáló bejelentés alapján az új chipek exkluzívan a Microsoft új generációs, pillekönnyű és energiahatékony AR-szemüvegeibe kerülnek majd.

Az új rendszerprocesszor a Microsoft és a Qualcomm saját platformmegoldásaival egyaránt kompatiblis lesz, így gond nélkül beilleszthető lesz a Microsoft Mesh rendszerébe, illetve a nemrég bejelentett Qualcomm Snapdragon Spaces XR fejlesztői platformon keresztül lesznek elérhetők a főbb funkciói. Az új vezérlőchipre épülő első termékek megjelenéséről egyelőre egyik cég sem közölt konkrétumokat.

A két cég most bejelentett együttműködése nem volt minden előzmény nélküli. A Qualcomm már korábban is szállított vezérlőchipeket a Microsoft AR-megoldásaiba, így a Snapdragon 850 SoC található többek közt a 2019-ben bemutatott Hololens 2 headsetben is.

Az amerikai chipgyártó az elmúlt pár évben dobta piacra első, kifejezetten AR-szemüvegekbe és hasonló viselhető eszközökbe szánt első termékeit - az egyik első ilyen megoldás a Snapdragon XR2, mely a Meta kötelékébe tartozó Oculus Quest 2-t hajtja.

A Microsoft és a Qualcomm korábban más termékek esetében is szorosabb együttműködésre lépett már, így a Surface Pro X egyedi SQ1 és SQ2 processzorait is közösen fejlesztette a két társaság.