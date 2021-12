Engedélyezte az EU a Microsoft új megafelvásárlását

Zöld lámpát kapott a Microsoft legújabb akvizíciós ügylete az Európai Unió versenyjogi szervétől, ezzel az Egyesült Államok és Ausztrália után immár az EU részéről is elhárult minden akadály az elől, hogy a redmondi cég birtokába kerüljön a beszédfelismerő megoldásokat szállító Nuance Communications. Az Európai Bizottság szerint a felvásárlás a rendkívül csekély átfedésnek köszönhetően nem hoz létre semmilyen számottevő piactorzító hatást, így az ügylethez feltételek nélkül hozzájárult a szervezet.

A felvásárlás a Microsoft valaha volt második legnagyobb értékű hasonló tranzakciója lesz. A vállalat áprilisban tett 16 milliárd dolláros ajánlatot a Nuance 100%-os tulajdonrészének megvásárlására - ennél csak a LinkedIn 2016-os akvizíciója képviselt nagyobb értéket, akkor a cég 26,2 milliárd dollárt fizetett ki a korábbi tulajdonosoknak.

a nuance megoldásait előszeretettel használják az egészségügyi intézményekben

A Nuance felvásárlása alapvetően jól illeszkedik a Microsoft eddigi expanziós politikájába, a cég felvásárlásával pedig ezúttal a vállalati megoldások piacán erősíthetné tovább pozícióit a redmondi cég. A 29 évvel ezelőtt alapított vállalat fő profilja a különböző beszédfelismerő motorok fejlesztése, melyek ma már valós időben képesek a folyó beszédből leiratot képezni, illetve számos, fejlett AI-alapú megoldást is bevetnek az erre épülő termékek esetében.

A cég technológiái a Microsoft meglévő termékportfóliójába is jól illeszkednek, a vállalatnál ugyanis jelenleg is léteznek olyan, fejlesztők által használható eszközök, melyek valós idejű szövegleiratot támogatnak, illetve a Bing kereső és a Teams kollaborációs platform is rendelkezik integrált beszédfelismerő algoritmussal. A Nuance Communications emellett több iparág számtalan piaci szereplőjének szállít beszédfelismerő technológiát, így a vállalat beszédfelismerő motorja áll többek közt az Apple Sirije mögött.

Az amerikai és ausztrál hatóságok viszonylag hamar, idén júniusban rábólintottak a tavasszal bejelentett üzletre, az érintettek ugyanakkor csak novemberben terjesztették be az Európai Bizottságnak az összefonódás engedélyezésére vonatkozó kérelmüket. A Bizottságnak a tegnapi határidőig kellett döntenie arról, hogy a felvásárlást jóváhagyja, vagy további vizsgálati szakaszt rendel el.