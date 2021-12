Behatóbban vizsgálhatja a Microsoft-Nuance üzletet az EU

Szeretné biztosabban látni az Európai Bizottság versenyjogi szerve, hogy nem jár-e versenytorzító, ha a Microsoft felvásárolja a beszédfelismerő algoritmusokban utazó Nuance-ot, ezért a szervezet további információkat kért be a piac több szereplőjétől arra vonatkozóan, hogyan látják a szegmenst, illetve az akvizíció potenciális hatásait az üzletmenetükre. Az ilyenkor szokásos eljárás célja, hogy eldöntse, szükséges-e további, kiterjesztett vizsgálat, mely akár hónapokkal elodázhatja a végső döntést az ügyben.

A Nuance felvásárlása alapvetően jól illeszkedik a Microsoft eddigi expanziós politikájába, a cég felvásárlásával pedig ezúttal a vállalati megoldások piacán erősíthetné tovább pozícióit a redmondi cég. A 29 évvel ezelőtt alapított vállalat fő profilja a különböző beszédfelismerő motorok fejlesztése, melyek ma már valós időben képesek a folyó beszédből leiratot képezni, illetve számos, fejlett AI-alapú megoldást is bevetnek az erre épülő termékek esetében.

a nuance megoldásait használják az amerikai kórházak több mint háromnegyedében

A cég technológiái a Microsoft meglévő termékportfóliójába is jól illeszkednek, a vállalatnál ugyanis jelenleg is léteznek olyan, fejlesztők által használható eszközök, melyek valós idejű szövegleiratot támogatnak, illetve a Bing kereső és a Teams kollaborációs platform is rendelkezik integrált beszédfelismerő algoritmussal. A Nuance Communications emellett több iparág számtalan piaci szereplőjének szállít beszédfelismerő technológiát, így a vállalat beszédfelismerő motorja áll többek közt az Apple Sirije mögött.

Az amerikai és ausztrál hatóságok viszonylag hamar, idén júniusban rábólintottak a tavasszal bejelentett üzletre, az érintettek ugyanakkor csak novemberben terjesztették be az Európai Bizottságnak az összefonódás engedélyezésére vonatkozó kérelmüket. A Bizottságnak december 21-ig kell döntenie arról, hogy a felvásárlást jóváhagyja, vagy a mostani adatberkérést követően további vizsgálati szakaszt rendel el.