Áment kapott a Microsoft-Nuance akvizíció

A jóváhagyás az utolsó pillanatban lett meg, az amerikai hatóság ugyanis június 1-ig kifogásolhatta volna az üzletet, amely végül nem történt meg - közli a Reuters. A Microsoft rövid kommentárja szerint a felvásárlást más hatóságok is vizsgálták, panasz azonban egyik helyről sem érkezett, melynek hála még az idei év vége előtt lezárulhat a hatalmas összegű, mintegy 16 milliárd dolláros felvásárlás.

A Microsoft még április közepén jelentette be, hogy felvásárolja a beszédfelismerő algoritmusok piacának vezetőjét, a Nuance Communications-t. A Nuance felvásárlása alapvetően jól illeszkedik a Microsoft expanziós stratégiájába, a cég megszerzésével pedig ezúttal a vállalati megoldások piacán erősíthetné tovább pozícióit a redmondi cég. A 29 évvel ezelőtt alapított Nuance fő profilja a különböző beszédfelismerő motorok fejlesztése, melyek ma már valós időben képesek a folyó beszédből leiratot képezni, illetve számos, fejlett AI-alapú megoldást is bevetnek az erre épülő termékekben.

A cég technológiái a Microsoft meglévő termékportfóliójába is jól illeszkednek, a vállalatnál ugyanis jelenleg is léteznek olyan, fejlesztők által használható eszközök, melyek valós idejű szövegleiratot támogatnak, illetve a Bing kereső és a Teams kollaborációs platform is rendelkezik integrált beszédfelismerő algoritmussal, a Cortanáről, azaz a Microsoft saját virtuális asszisztenséről nem beszélve. Pikáns részlet, hogy a Nuance Communications több iparág számtalan piaci szereplőjének szállít beszédfelismerő technológiát, így a vállalat beszédfelismerő motorja áll többek közt az Apple Sirije mögött is.

A felvásárlásnak egy apró hazai vonatkozása is van, a rendszert ugyanis a magyar piacon is használják. Az egyik legismertebb erre épülő "termék" a Magyar Telekom Vanda nevű "digitális üzleti asszisztense", melyet az ügyfélszolgálati csatornákon alkalmaz a szolgáltató.