Hatalmas tőkét húzott be a magyar Bitrise

Hatvanmillió dollárral, azaz átszámítva körülbelül 19,3 milliárd forinttal beszállt a világ egyik legnagyobb és legsikeresebb kockázati tőkebefektetője a Budapesten, San Franciscóban, Bostonban, Londonban, és pár hónapja Japánban is irodát üzemeltető Bitrise-ba. Az 1955-ben alapított, new yorki székhelyű Insight Partners több mint 400 vállalatba fektetett be és 30 milliárd dollárnyi beruházást tudhat maga mögött. A befektető most hatvanmillió dollárt pumpált a Bitrise-be.

A 2014-ben alapított, mobilos fókuszú CI/CD (Continuous Integration and Delivery) platformot kínáló Bitrise már több komoly befektetési körön is túl van, angyalbefektetőktől 2017 nyarán mintegy 3,2 millió dollárt kalapolt össze, illetve a Y-Combinator három hónapos inkubációs programjába is bekerült. A csapat szolgáltatásának célja a fejlesztési munkafolyamatok minél szélesebb körű automatizálása: a Githubhoz vagy Bitbuckethez csatlakozva például bizonyos feltételeknél beállítható az egyes appok automatizált kiküldése a választott alkalmazásbolt, vagy tesztelési szolgáltatás felé.

A Bitrise számos platformot támogat, beleértve az Android, macOS és iOS mellett az olyan keresztplatformos megoldásokat mint a Xamarin, Ionic, Cordova, React Native vagy a Flutter, de a csapat rövidesen a Unity előtt is megnyitja kapuit. A cég platformjára világszerte több mint százezer mobilalkalmazás-fejlesztő támaszkodik, egyebek mellett a Virgin, Buffer és hasonló nagyvállalatok soraiban.

a bitrise alapítói (balról-jobbra: Balla dániel, Birmacher barnabás, Bene viktor)

A cég a mostani befektetés előtt 29.5 millió dollár tőkét vont be összesen angyalbefektetőktől és a Series A és B körökben – nevezetesen a Partech-től, a Zobito-tól, a H14-től, valamint az OpenOcean-től, a Y Combinator-től és a Fiedler Capital-tól. Invesztált még a cégbe Fehér Gyula, a Ustream ex-vezetője és az Oktogon Ventures társalapítója és Ashton Kutcher, a hollywoodi színész-befektető is.

A Bitrise nem mellékesen továbbra is az egyetlen magyar cég, amelyet beválasztottak a világ egyik leghíresebb Szilícium-völgyi startup inkubátor programjába, a Y Combinatorba. Az új befektetéssel közel 90 millió dollárt, azaz majdnem 29 milliárd forintot ér el az általuk eddig bevont tőke. Az elmúlt évben a cég nemcsak a bevételét duplázta meg, hanem a szolgáltatásuk sebességét is: a Gen2 nevű újgenerációs infrastruktúrájuknak köszönhetően egyes klienseiknél akár 60%-kal gyorsabbá vált a szoftverfejlesztési folyamat.

A cég a mostani befektetés segítségével további bővülést tervez, így a létszámot a jelenlegi 160 főről a tervek szerint 300 fölé növelik, három-négy éven belül pedig az amerikai NASDAQ-ra vezethetik be a céget - ehhez 100 millió dollár az éves bevételi küszöb.