Színesít az új Firefox

A nyár elején megjelent 89-es főverzió komolyabb dizájnváltása után ismét hozzányúlt a Firefox megjelenéséhez a Mozilla, habár most lényegesen szerényebb mértékben. A tervezőgárda a Colorways fantázianevű funkcióval hat új színezést kínál az ünnepi szezonra hangolódva. A cég statisztikái szerint ugyanis kifejezetten népszerűek a különféle színes témák, a felhasználók mintegy közel harmada választott valamilyen, a sablon világos vagy sötét témától eltérő kinézetet a 89-es verzió megjelenése óta.

Ahogy arról az utóbb említett kiadás megjelenésekor beszámoltunk, a pár hónapja a Mozilla alaposan áttervezte népszerű böngészője felületét. A készítők szerint az új, Proton kódnevű interfész modernebb és letisztultabb lett, amely végeredményben a használhatóság előnyére válik. Az egyes fülek mérete és formája megváltozott, lebegő hatást imitálva, miközben a toolbarhoz is hozzányúltak, amely ezzel valamelyest letisztultabb lett néhány alapértelmezett elem eltávolításának hála.

A látványos, ám alapvetően elhanyagolható Colorways mellet több kisebb, de fontos módosítást is hozott a 94-es főverzió. A fejlesztők elsősorban a Firefox erőforrás használatára fókuszáltak, így rendszermemóriából és processzorból is kevesebbet kér a legfrissebb kiadás. Az optimalizációk a Javascript motor mellett a hálózati kapcsolatok kezelését is érintik, mely utóbbi HTTPS kapcsolat mellett alacsonyabb CPU használatot eredményez.

Sok megnyitott tab mellett még így is nagyon megszaladhat a Firefox memóriahasználata, ezért a fejlesztők az about:unloads alatt már lehetőséget adnak az egyes oldalak memóriából való kitakarításának, megspórolva a böngésző teljes újraindítását. Természetesen ez azt jelenti, hogy az oldalt újra kell tölteni, amennyiben egyszer visszatérnénk rá.

Mindezek mellett még több hibajavítást is elvégeztek a készítők, illetve még számos kisebb módosítás is bekerült a Firefox 94-es verziójába, melynek részleteit a kiadási jegyzékben taglalja a Mozilla.