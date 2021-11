Hamarosan eladhatja szerverüzletágát a Huawei

A Reuters információi szerint a Huawei előrehaladott tárgyalásokat folytat egy kínai csoporttal, amely jó eséllyel megvásárolja szerverekkel foglalkozó divíziójűtt. A forrás alapján a konzorciumban a kormányzati hátszéllel rendelkező Henan Information Industry Investment Co Ltd is szerepel, amely a Huaqin Technology Co Ltd-vel és Hupej tartományi kormányával közösen venné meg a szerverüzletágat.

Ahogy arról a HWSW korábban már írt, a Huawei x86-os szerverekből származó forgalma 3,9 milliárd dollárra esett a tavalyi évben, a teljes veszteség pedig a tízmilliárdos szintet is elérheti a divízió értékesítése után. Az USA először 2019 májusában korlátozta az Intelt, hogy az processzorokat szállítson a Huawei-nek, amely hatására 18 százalékot esett a szerveres részleg forgalma. Ezt követően, tavaly májusban és augusztusban felmentést kapott a Huawei elleni embargó alól az Intel.

Az engedély birtokában az Intel szállíthatott bizonyos hardveres és szoftveres komponenseket kínai partnere számára. Ezzel 2019-ben életbe lépett korlátozó intézkedések bevezetése óta az Intel volt az első olyan amerikai cég, amely kereskedelmi licencet kap az amerikai kormánytól. A korlátozó szabályok addig teljesen elvágták a kínai tech óriást beszállítójától és technológiai partnerétől.

A felmentés azonban csak rövid távra szólt, így májustól gyakorlatilag teljesen megszűnt az x86-os processzorok ellátása. Bár az Intel és az AMD egyaránt megpróbált további engedélyt kérni a kormánytól, erre mindeddig nem került sor, illetve feltehetőleg már nem is fog. Mindez annak fényében érhető, hogy pár éve még kegyetlen tempóval tört előre a szerverpiacon a Huawei. 2017 elején még 88 százalékos növekedésről szólt a Gartner piackutatása, két évvel később pedig negyedévente nagyjából 1 milliárd dolláros forgalmat generált szervereiből a kínai cég, amely ezzel már a Cisco szintjén mozgott.

A Taiwan News augusztusban még arról számolt be, hogy a bajba került divíziót egy, a Szucsou prefektúra államtanácsa által birtokolt szerv vásárolhatja meg, amely többek között a kínai állam tulajdonában lévő nagyvállalatokat is menedzseli. A Reuters friss információi szerinti új érdeklődő részben ugyancsak kormányzati kötődésű, amely alapvető kérdéseket vet fel az üzletág jövője kapcsán. A nyilvánvaló állami befolyás mellett ugyanis erősen kérdéses, hogy a Huawei-jel ellentétben sikerül-e majd Intel vagy AMD licencet szerezni a kiszolgálók alapvető komponensét jelentő x86-os CPU-k beszerzéséhez.