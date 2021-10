Jövő héten érkeznek az új MacBook Prók

Közép-európai idő szerint hétfőn este 7-kor tartja következő bemutatóját az Apple. Iparági pletykák szerint az eseményen végre lehull majd a lepel a vadiúj MacBook Prókról, melyek immár az Apple saját, M1X jelölésű processzorára épülnek. Amennyiben az információk helytállóak, a központi egység mellett a kijelzőhöz is komolyabban hozzányúlt az Apple: az immár mini-LED típusú panelek rendhagyó, 14:9-es képarányt kaphatnak.

Az új notebookok tehát az Apple házon belül tervezett második PC-s processzorára, az M1X-re épülnek majd. Iparági források szerint a chip chip nyolc darab nagyteljesítményű, illetve kettő, a hatékony működésre fókuszáló maggal rendelkezik majd, amely a tavaly óta piacon lévő M1-hez képest lényegesen magasabb teljesítményt sejtet. A CPU-magokkal párhuzamosan a grafikus egység is fejlődik, nem is keveset. Az M1 8 darab végrehajtóegységének négyszerese, azaz 32 darab GPU-mag kerül a lapkába, mely jelentős ugrásról árulkodik. Az Apple azonban nem minden esetben teszi majd elérhetővé az összes magot. Bizonyos, vélhetően a gyengébben sikerült chipeknél csak 16 darab végrehajtó lesz aktív. Az erősebb GPU-val szerelt lapkáért felárat kér majd az Apple, ahogy azt jelenleg is teszi egyes konfigurációinál.

Az új notebookok másik nagy fejlesztése kijelzőt érinti. Ezzel az iPad Prók után a MacBook Prók is megkapják Liquid Retina XDR néven marketingelt paneleket. Ez mini-LED típusút kijelző jelent, amely háttérvilágítását nagyjából 10 000 darab, külön vezérelhető LED biztosítja. Ily módon megvalósítható az úgynevezett local dimming, vagyis az egyes fényforrások csoportjának fényereje függetlenül szabályozható.

Az iPad Pro esetében ez 1 000 000:1 arányú kontrasztot, illetve 1000 nites fényerőt jelent 1600 nites csúcsérték mellett, így vélhetően az új MacBook Próknál is hasonló értékekre lehet számítani. A mini-LED kompromisszumnak tekinthető az OLED (vagy a micro-LED) felé vezető úton. A nagyobb méretű, a Pro termékek elvárásainak megfelelő OLED panelek továbbra is meglehetősen magas költséget jelentenek, így több más gyártóhoz hasonlóan egyelőre az Apple sem vállalja az ezzel járó kockázatot.

Frissebb pletyka, hogy nem csak a panel típusa, de annak képaránya, illetve ezzel felbontása is megváltozik. A MacRumors híre szerint a macOS Monterey beta 7-ben két új, szokatlan arányú felbontás bukkant fel. A 3024x1964 a közelgő 14 hüvelykes, a 3456x2234 pedig a 16 hüvelykes MacBook Prók natív értéke lehet. Mindkét esetben a szokásostól eltérő, 14:9-es képarányról van szó, amit számítógépeknél mindeddig nem alkalmaztak. A váltásban vélhetően az motiválta az Apple-t, hogy a 14:9-es kijelzők jobb felhasználói élményt nyújthatnak bizonyos, vertikális scrollozást sűrűn kívánó munkafolyamatoknál (pl. kódolásnál).

Mindezek mellett a körítés is fejlődik, aminek hála a processzor már akár 64 gigabájt memóriát is képes lesz kezelni, jelentőset ugorva az M1 16 gigabájtjához képest. A Thunderbolt-kontroller is bővül, amely ezzel már négy port támogatására is képes lesz, a nagyobbik MacBook Pro igényeinek megfelelően. Ennél érdekesebb, hogy az Apple állítólag a dedikált HDMI portot, illetve az SD-kártya olvasót is visszahozza, sőt, valamilyen formában még a sokak által visszasírt MagSafe töltés is visszatérhet, amennyiben az ezzel kapcsolatos pletykák végül beigazolódnak.