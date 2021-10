Felpörögtek az online piacterek a pandémia alatt

2021-ben a második alkalommal készült reprezentatív kutatás az ország legnagyobb online piacterén, az eMAG Marketplace platformján termékeket, szolgáltatásokat árusító kereskedőkről - amelyet a cég megbízásából a GKI Digital készített el annak érdekében, hogy képet kapjon a partnercégek működéséről és tapasztalatairól.

A felmérésből egyebek mellett az derül ki, hogy a partnerek 44%-a 2019-ig bezárólag, tehát még a pandémia előtt csatlakozott az eMAG Marketplace felületéhez, míg 56%-uk 2020-ban (29%) vagy 2021-ben (27%), tehát igen kiemelkedő arányban a pandémia 2020 márciusi kitörése után döntött a Marketplace értékesítés mellett.

Érdekesség, hogy a válaszadók szerint elhatározásuk nem a vírushelyzet miatt született meg elsősorban, így 85%-uk a járványtól függetlenül csatlakozott a piactérhez, csupán a megkérdezettek 5%-a állította, hogy kifejezetten a pandémia hatására választotta az online értékesítés ezen formáját. A pandémiás helyzet az online értékesítés volumenére jellemzően pozitívan hatott: a cégek 55%-a mondta azt, hogy nőtt a forgalma a Marketplace-en, míg csupán 13% számolt be csökkenésről.

Már nem utópia az autók IT-biztonsági töréstesztje (x) Az autóipar szereplőinek is komoly IT biztonsági elvárásoknak kell megfelelniük, miután a szegmens egyre vonzóbb célponttá válik. Az autóipar szereplőinek is komoly IT biztonsági elvárásoknak kell megfelelniük, miután a szegmens egyre vonzóbb célponttá válik.

Már nem utópia az autók IT-biztonsági töréstesztje (x) Az autóipar szereplőinek is komoly IT biztonsági elvárásoknak kell megfelelniük, miután a szegmens egyre vonzóbb célponttá válik.

Méretük tekintetében a magyarországi Marketplace-partnerek túlnyomó része mikrovállalkozás, 86%-uk kevesebb, mint 10 főt foglalkoztat - derül ki a felmérésből. A tavalyi évhez képest csökkent az egyszemélyes, egyéni vállalkozások aránya (38% vs. 43%) ellenben kissé nőtt a 2-5 fős vállalkozásoké (42% vs. 39%) - derül ki az idei felmérésből.

A Marketplace-es kereskedők legnagyobb része önmagában is saját webáruházat üzemeltető vállalkozás (81%), ráadásul arányuk 5%-kal növekedett 2020-hoz képest. Szintén nőtt 15%-ról 20%-ra a hagyományos bolti kiskereskedelmet végzők súlya, és a nagykereskedők súlya is (29%-ról 35%-ra). Kissé csökkent viszont az itt értékesítő gyártók aránya (18% vs. 26%), és a vegyes profilú kisvállalkozások is kisebb arányban vannak jelen (19% helyett 17%).

A saját webáruházzal nem rendelkező partnerek nagyobb része (64%) már dolgozik azon, hogy legyen saját online felülete, ez jelentős növekedés a tavaly mért 41%-hoz képest. 34% rövid távon tervezi saját webáruház elkészítését (tavaly mindössze 29% volt az arány). Tavaly a válaszadók közel harmada, 30% egyáltalán nem tervezett saját webáruházat, idénre azonban ez jelentősen változott, mindössze a válaszadók 2%-a nem tervez saját felületet.

A saját webáruházzal rendelkezők leginkább a bevétel maximalizálása érdekében csatlakoztak az eMAG Marketplace-hez (57%), de fontos érv volt az eMAG oldalának látogatottsága, elérése (53%), és egy más vásárlói kör elérésének a lehetősége is (47%).